Ударили дронами, баллистикой и крылатыми ракетами: какие последствия атаки на Киевщину

Россия продолжает ежедневный террор Украины. В ночь на 1 июня враг снова совершил массированную атаку на Киевщину, комбинируя БпЛА, крылатые и баллистические ракеты.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Киевской ОВА Николая Калашника.

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Какие последствия комбинированной атаки на Киевщину

Николай Калашник указал, что Россия все больше наращивает количество ударных дронов для своих атак на мирные украинские населенные пункты. В течение ночи в Киевской области работали силы ПВО, сбиты вражеские цели.

Мы также не стоим на месте, развиваемся. Так, сегодня ночью нашим защитникам с "Чистое небо" Сил беспилотных систем удалось перехватить 15 вражеских дронов, их охота еще продолжается,

– сообщил председатель ОВА.

Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено.

Бойцы из "Чистого неба" помогали отражать атаку / фото Николая Калашника

Однако в Белоцерковском районе из-за атаки беспилотников повреждены 10 частных домов. Выбиты окна, посеченные должности и повреждены кровли. В ОВА пообещали, что владельцам окажут необходимую помощь. Работы по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки продолжаются.

Атака на Белоцерковский район / фото полиции

Детали атаки на Украину 1 июня

В то же время сейчас под атакой России оказались и другие регионы Украины. В частности, враг массированно атаковал Харьковскую область, использовав "Шахеды". Повреждены дома, ЛЭП, общежитие, горела кровля мастерской учебного заведения.

От российских беспилотников также пострадала и Одесская область. В Белгород-Днестровском районе повреждены частные домовладения и корпус базы отдыха, там вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали пожарные ГСЧС.