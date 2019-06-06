Комедийная история, – Климкин об инциденте с плагиатом в речи Зеленского

"Комедийной историей, в которой много ненужной и забавной политики" назвал ситуацию с идентичными тезисами, использованными в речах президентов Порошенко и Зеленского, глава МИД Павел Климкин.

Что известно о скандале?

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Владимир Зеленский на совместном брифинге с президентом Европейского совета Дональдом Туском в Брюсселе заявил, что Украина должна продолжать свое движение в Европейский Союз. Зеленский отметил, что "Украина в ЕС – это смерть российского имперского проекта". Цитату Зеленского обнародовала пресс-служба Администрации Президента в Twitter.

Такие же слова накануне сказал Петр Порошенко на съезде партии "Европейская Солидарность". После речи Зеленского, Святослав Цеголко посоветовал действующему президенту нанять корректора и спичрайтера. Кроме того, в АП даже собрались проводить служебное расследование из-за идентичности фрагментов выступления Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

Что сказал об этом Порошенко?

Порошенко 6 июня во время своего брифинга подтвердил, что речь действительно была "рождена" в его офисе. Он также отметил, что полностью разделяет эту фразу, относительно абсолютной необходимости сотрудничества с НАТО".

Причем, это совершенно серьезно, это не троллинг, не надо использовать слово "плагиат". Это абсолютно нормально,

– подчеркнул Порошенко.

Он добавил, что очень ценит, что Украина говорит на одном языке и об интеграции в НАТО, и по интеграции в ЕС.

Как отреагировали у Зеленского?

А вот у Зеленского считают идентичность фраз не совпадением или случайностью, а – провокацией. Да, заместитель главы Администрации Президента Владимира Зеленского по вопросам информационной политики Кирилл Тимошенко инициировал расследование.

Предварительно установлено, что работники МИД Украины, которые готовили тезисы для брифинга Президента Владимира Зеленского, параллельно продолжали работать на Петра Порошенко,

– рассказали в АП.

Какова позиция Климкина?

Павел Климкин назвал произошедшее "комедийной историей, в которой много ненужной и забавной политики", передают "Крым. Реалии".

По его словам, Министерство иностранных дел Украины готовило набор ключевых тезисов относительно европейской интеграции Украины, которые были переданы в Администрацию Президента для празднования Дня Европы. Он добавил, что эти тезисы были использованы частично.

"На самом деле, некоторые из этих тезисов вложили, поскольку они очень важны для наших международных партнеров, чтобы они прозвучали во время первого визита Владимира Зеленского. Но так получилось, не знаю, почему, что президент Порошенко эти тезисы использовал во время своего съезда. Как по мне, эта история – определенная "подстава" для "Европейской солидарности", поскольку одни и те же тезисы были использованы... Конечно, можно посмеяться, можно наполниться чувством гордости, что всем нужен МИД, и ключевые тезисы МИД" , – высказался глава внешнеполитического ведомства.

К этой ситуации Климкин посоветовал относиться с иронией, ведь, по его мнению, важным является то, что тезисы – правильные.

Написаны они (тезисы – 24 канал) в МИД. Они были здесь подготовлены, мы даже знаем автора, кто их писал. Но эмоции вокруг – это такие политические эмоции на политических выборах. Это, с одной стороны, развлекает, а с другой – грустно, люди могли бы заниматься чем-то другим и более полезным. Но МИД всем нужен,

– добавил министр.