Комедійна історія, – Клімкін про інцидент із плагіатом у промові Зеленського

"Комедійною історією, в якій забагато непотрібної і забавної політики" назвав ситуацію із ідентичними тезами, використаними у промовах президентів Порошенка і Зеленського глава МЗС Павло Клімкін.

Що відомо про скандал?

Читайте також: Зеленський поцупив шматок промови Порошенка: відеодоказ

Володимир Зеленський на спільному брифінгу з президентом Європейської ради Дональдом Туском у Брюсселі заявив, що Україна має продовжувати свій рух до Європейського Союзу. Зеленський зазначив, що "Україна в ЄС – це смерть російського імперського проекту". Цитату Зеленського оприлюднила прес-служба Адміністрації Президента у Twitter.

Такі ж слова напередодні сказав Петро Порошенко на з'їзді партії "Європейська Солідарність". Після промови Зеленського, Святослав Цеголко порадив чинному президенту найняти коректора і спічрайтера. Окрім того, в АП навіть зібралися проводити службове розслідування через ідентичність фрагментів виступу Володимира Зеленського і Петра Порошенка.

Що сказав про це Порошенко?

Порошенко 6 червня під час свого брифінгу підтвердив те, що промова і справді була "народжена" у його офісі. Він також зазначив, що повністю поділяє "цю фразу, щодо абсолютної необхідності співпраці з НАТО".

При чому, це абсолютно серйозно, це не тролінг, не треба використовувати слово "плагіат". Це абсолютно нормально,

– наголосив Порошенко.

Він додав, що дуже цінує, що Україна говорить однією мовою і щодо інтеграції в НАТО, і щодо інтеграції в ЄС.

Як відреагували у Зеленського?

А ось у Зеленського вважають ідентичність фраз не збігом чи випадковістю, а – провокацією. Так, заступник глави Адміністрації Президента Володимира Зеленського з питань інформаційної політики Кирило Тимошенко ініціював розслідування.

Попередньо встановлено, що працівники МЗС України, які готували тези для брифінгу Президента Володимира Зеленського, паралельно продовжували працювати на Петра Порошенка,

– розповіли в АП.

Якою є позиція Клімкіна?

Павло Клімкін назвав подію "комедійною історією, в якій багато непотрібної і забавної політики", передають "Крим. Реалії".

За його словами, Міністерство закордонних справ України готувало набір ключових тез щодо європейської інтеграції України, які були передані в Адміністрацію Президента для святкування Дня Європи. Він додав, що ці тези були використані частково.

"Насправді, деякі з цих тез вклали для того, оскільки вони дуже важливі для наших міжнародних партнерів, щоб вони прозвучали під час першого візиту Володимира Зеленського. Але так вийшло, не знаю, чому, що президент Порошенко ці тези використав під час свого з'їзду. Як на мене, ця історія – певна "підстава" для "Європейської солідарності", оскільки одні й ті ж тези були використані... Звичайно, можна посміятися, можна наповнитися відчуттям гордості, що всім потрібен МЗС, і ключові тези МЗС", – висловився глава зовнішньополітичного відомства.

До цієї ситуації Клімкін порадив ставитися з іронією, адже, на його думку, найважливішим є те, що тези – правильні.

Написані вони (тези – 24 канал) в МЗС. Вони були тут підготовлені, ми навіть знаємо автора, який їх писав. Але емоції навколо – це такі політичні емоції на політичних перегонах. Це, з одного боку, розважає, а з іншого – сумно, люди могли б займатися чимось іншим і більш корисним. Але МЗС усім потрібен,

– додав міністр.