Комендант "Изоляции" Куликовский будет под арестом еще месяц

В Киеве суд продлил арест бывшего коменданта Донецкой тюрьмы "Изоляция" Дениса Куликовского. Подсудимый не возражал против этого решения.

Решение по Куликовскому принял Шевченковский районный суд. Издание сообщает о нем со ссылкой на судебные материалы.

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Куликовский будет под арестом еще месяц

В конце декабря 2021 года суд рассмотрел вопрос продления содержания под стражей бывшего коменданта Донецкой тюрьмы "Изоляция".

На судебном заседании прокурор поддержал ходатайство и просил его удовлетворить по основаниям, в нем приведенным.

Подозреваемый и его защитник в судебном заседании против удовлетворения ходатайства следователя не возражали,

– говорится в постановлении суда.

Арест Куликовскому продлили еще на месяц. Он будет находиться под ним до 2 февраля включительно.

За это время следствие планирует, в частности, допросить потерпевших, которые были заключенными "Изоляции", а также назначить экспертизы для определения причиненного им морального вреда.

Подозреваемый признал свою вину

В судебном решении также говорится, что уже после задержания Куликовский на допросах признал вину и дал показания о своей противоправной деятельности.

В то же время там обращают внимание, что на свободе подозреваемый сможет уничтожить документы и скрываться от следствия. Ведь его жена и ребенок до сих пор проживают на территории так называемой оккупационной республики.

Задержание Куликовского: что известно

Дениса Куликовского ("Палыча") задержали в начале ноября в Киеве. Впоследствии суд арестовал его на 2 месяца. Ранее он возглавлял незаконную тюрьму оккупантов "Изоляция".

В октябре 2020 года полиция сообщила о подозрении главному донецкому палачу-террористу. Тогда его имя не называли, однако 24 канал писал, что говорилось именно о Куликовском.

В то же время "Радио Свобода" отмечало, что он "убежденный садист-психопат". Заложникам он запомнился своей жестокостью – насиловал, унижал, избивал и зверски пытал заключенных.

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