Что запрещено во время комендантского часа: за что могут задержать правоохранители

В Украине действует военное положение. Оно предусматривает введение комендантского часа. Рассказываем дальше, что запрещено делать и что ожидает нарушителей.

В каждом регионе местные власти решают, сколько должен длиться комендантский час. Так, накануне в Киеве было принято решение о его сокращении. Как бы там ни было, мы призываем не нарушать ограничения, действующие во время военного положения. Далее 24 Канал расскажет, что нельзя делать во время комендантского часа.

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Запреты во время комендантского часа

Следует понимать, что во время комендантского часа действует ряд запретов. В частности, нельзя:

находиться на улице;

находиться в общественных местах;

передвигаться пешком или любым видом транспорта без спецпропуска.

Напомним, что за соблюдением комендантского часа следят правоохранители и военные. Они имеют право остановить лицо в указанное время, если оно находится либо на улице, либо в общественных местах. Его могут попросить предъявить документы для установления личности.

Как правило, во время этой проверки лицо в устной форме предупреждают, что нельзя нарушать комендантский час. Правда, бывают случаи, когда одними только предупреждениями не обходится, поэтому мы призываем: в случае отсутствия спецпропуска лучше не нарываться на возможные неприятности.

Комендантский час в Киеве сокращен

Во время комендантского часа выходить на улицу можно в случае, когда нужно перебраться к укрытию во время воздушной тревоги.

Заметим, что с 26 марта в Киеве будет действовать сокращенный комендантский час. Теперь ограничения на горожан и гостей столицы ожидают с 00:00 до 05:00. Кроме того, в КГВА было принято решение, предусматривающее демонтаж части блокпостов.

В связи с сокращением комендантского часа, изменится и движение общественного транспорта. Он будет курсировать теперь на час дольше. Речь идет как о метро, так и о наземном транспорте.

Это еще не всё. С 27 марта в Киеве в магазинах и торговых сетях можно будет с 11:00 до 21:00 покупать алкогольные напитки.