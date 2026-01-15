Где ослабят комендантский час и что изменится: Свириденко раскрыла детали

В Украине могут частично ослабить комендантский час на отдельных территориях. Речь идет о регионах, где сложилась чрезвычайная ситуация в энергетике.

На фоне ухудшения ситуации после российских обстрелов детали рассказала премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает 24 Канал.

Как изменятся правила в комендантский час?

Как отметила Свириденко, территории, где будут действовать новые правила, определит комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Первое заседание по этому поводу запланировано на пятницу, 16 января.

По словам премьер-министра, во время комендантского часа теперь разрешат:

находиться без пропусков на улицах и в общественных местах, в частности, торгово-развлекательных центрах, которые выполняют функции пунктов несокрушимости, обогрева и поддержки жизнедеятельности населения и бизнеса. Такие объекты должны быть с отоплением, автономным питанием и стабильной связью. Развлекательные заведения в этот перечень не входят,

также будет разрешено движение частного транспорта.

Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации или ОВА могут определять дополнительные меры смягчения комендантского часа с учетом ситуации на месте,

– пояснила Свириденко.

Контроль и общественный порядок будут обеспечивать Силы безопасности и обороны, резюмировала глава Кабмина.

Какие решения еще приняло Правительство?