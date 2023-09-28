Россияне продолжают терроризировать Украину крылатыми ракетами и "Шахедами". Во Львовской области могут увеличить продолжительность комендантского часа, чтобы эффективнее бороться с воздушными целями.

Так, во Львовской области вырастет количество блокпостов. Кроме того, планируется ограничить движение грузовиков на некоторых участках пути. Речь идет о моментах, когда звучит воздушная тревога или во время комендантского часа.

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Комендантский час может стать длиннее

О соответствующих переменах сообщил первый заместитель начальника Львовской ОВА Андрей Гоцык во время брифинга 28 сентября. Он объяснил, зачем будут вводить определенные нововведения.

Начнем с ограничение движения во время воздушных тревог и комендантского часа. Это будет распространяться на определенные участки дорог, а также будет касаться грузового и крупногабаритного транспорта.

Это делается для того, чтобы наши защитники неба могли активно обнаруживать "Шахеды". Транспорт создает определенный шум. А нашим защитникам нужна максимальная тишина, чтобы обеспечить нашу безопасность,

– подчеркивает Гоцык.

Он также отметил, что комендантский час не увеличивается. Впрочем, с приближением зимнего периода он может стать длиннее. Об этом в ОВА обещают сообщить дополнительно.

На Львовщине будет больше блокпостов

"В ходе заседания Совета обороны Львовской области заслушали отчеты силовиков и военных области и было принято усиление мер с целью обеспечения ситуации с безопасностью в областях", – добавил он.

По его словам, особенно это касается начала отопительного сезона. Установка дополнительных блокпостов – "один из моментов усиления мер безопасности".

Как отметила представитель СБУ во Львовской области Роксолана Яворская, соответствующие меры необходимы, чтобы не допустить:

всевозможных провокаций;

дестабилизации общественно-политической ситуации;

проникновение диверсионно-разведывательных групп, которые могут совершать диверсии или теракты в регионе.

Обратим внимание, что в Офисе Президента заявили, что в Украине готовятся к массированным ракетным ударам по энергетической инфраструктуре. Советник главы ОП Михаил Подоляк отмечает, что невозможно на все 100 процентов подготовиться. В то же время, у нашего государства есть большой опыт прошлого года и выполнены определенные работы по защите инфраструктуры от атак.