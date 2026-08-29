В Украине могут изменить комендантский час из-за новой тактики России

В Украине могут пересмотреть правила комендантского часа в связи с изменением тактики российских атак. Власти также планируют изменить подходы к работе транспорта, предприятий, метро и критически важной инфраструктуры во время длительных воздушных тревог.

Об этом стало известно по итогам совещания с участием Главнокомандующего, министра внутренних дел, ГСЧС, мэра Киева, представителей Офиса Президента и СНБО, сообщает премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Почему комендантский час могут изменить?

В Украине разрабатывают новые алгоритмы работы государства и городов в ответ на изменение тактики российских атак. Одним из вопросов, который планируют пересмотреть, является комендантский час.

Власти рассматривают возможность адаптации комендантского часа к новым условиям безопасности. Также планируется изменить порядок доступа граждан к оперативной информации об воздушных угрозах.

В то же время подчеркивается, что любые изменения должны происходить без создания дополнительных рисков для людей и обороны.

Причиной пересмотра подходов стали длительные воздушные тревоги, которые все сильнее влияют на повседневную жизнь украинцев. В частности, из-за длительных ограничений страдают работа предприятий, логистика, транспорт, обучение в школах и работа детских садов.

Власти считают, что Россия своей новой тактикой атак пытается не только нанести непосредственный ущерб, но и парализовать экономическую активность в Киеве и других больших городах.

Поэтому разрабатываются решения, которые позволят предприятиям и учреждениям работать в условиях различных видов опасности, при этом максимально защищая людей.

Отдельно будут пересматривать алгоритмы работы общественного транспорта, метро, логистики и других объектов критической инфраструктуры.

По итогам расширенного совещания уже готовятся конкретные предложения по адаптации работы государства, столицы и экономики к новым условиям.

Напомним, недавно в Одесской области изменили правила комендантского часа для транзитного транспорта. Там отменили ограничения на движение всех видов транспорта на определенных участках дорог государственного значения.

Изменения касаются транзита в обоих направлениях от Киевской трассы через объездную дорогу Одессы к пунктам пропуска "Паланка", "Старокозаче", "Орловка" и "Рени".

Решение в первую очередь касается людей, которые пересекают границу с Молдовой и Румынией или возвращаются в Украину. В ОВА пояснили, что это позволит сократить время в пути и избежать ожидания окончания комендантского часа.

В то же время для остальных жителей области правила не изменились: без специального пропуска передвигаться в это время можно только в определенных законом случаях. В частности, во время воздушной тревоги разрешено направляться к ближайшему укрытию, а во время чрезвычайной ситуации в энергетике – к пункту непоколебимости или пункту обогрева.