Об этом сообщает глава Одесской ОГА Олег Кипер.

Что известно о изменениях?

Одесская областная военная администрация сняла ограничения комендантского часа для транзитного движения всех видов транспорта на определенных участках дорог государственного значения.

Речь идет о движении в обоих направлениях от Киевской трассы через объездную дорогу города Одессы к международным пунктам пропуска:

"Паланка";

"Старокозаче";

"Орловка";

"Рени".

В Одесской области отменили ограничения для транзита / Фото Олег Кипер

В первую очередь решение касается людей, которые пересекают государственную границу с Молдовой и Румынией или следуют в обратном направлении. Снятие ограничений позволит водителям продолжать движение по транзитным маршрутам в период комендантского часа, не тратя дополнительное время на ожидание его окончания.

В ОГА подчеркнули, что это должно помочь людям быстрее добираться до пунктов пропуска и меньше времени проводить в дороге.

Напомним, для остальных жителей области без специального пропуска передвижение во время комендантского часа допускается только в двух случаях: чтобы добраться до ближайшего укрытия во время воздушной тревоги или направиться в "Пункт Несокрушимости" или пункт обогрева во время чрезвычайной ситуации в энергетике.

При этом у человека должен быть документ, удостоверяющий личность, а у военнообязанных – также военно-учетный документ. Можно предъявлять и цифровые документы, однако следует учитывать возможные проблемы со связью, зарядом телефона и электроснабжением.

Правоохранители во время военного положения могут проверять документы при наличии соответствующих оснований, при этом проверка не носит массового характера.