Про це повідомляє очільник Одеської ОДА Олег Кіпер.

Що відомо про зміни?

Одеська обласна військова адміністрація зняла обмеження комендантської години для транзитного руху всіх видів транспорту на визначених ділянках доріг державного значення.

Йдеться про рух в обох напрямках від київської траси через об'їзну дорогу міста Одеси до міжнародних пунктів пропуску:

"Паланка";

"Старокозаче";

"Орлівка";

"Рені".

На Одещині скасували обмеження для транзиту / Фото Олег Кіпер

Передусім рішення стосується людей, які перетинають державний кордон з Молдовою та Румунією або прямують у зворотному напрямку. Зняття обмежень дозволить водіям продовжувати рух транзитними маршрутами в період комендантської години, не витрачаючи додатковий час на очікування її завершення.

В ОВА наголосили, що це має допомогти людям швидше діставатися до пунктів пропуску та менше часу проводити в дорозі.

Нагадаємо, для решти мешканців області без спеціальної перепустки пересування під час комендантської години допускається лише у двох випадках: щоб дістатися найближчого укриття під час повітряної тривоги або прямувати до Пункту Незламності чи пункту обігріву під час надзвичайної ситуації в енергетиці.

Людина при цьому повинна мати документ, що посвідчує особу, а військовозобов'язані – також військово-обліковий документ. Можна пред'являти й цифрові документи, однак варто враховувати можливі проблеми зі зв'язком, зарядом телефона та електропостачанням.

Правоохоронці під час воєнного стану можуть перевіряти документи за наявності відповідних підстав, а перевірка не має масового характеру.