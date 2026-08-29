Про це стало відомо за підсумками наради за участю Головнокомандувача, міністра внутрішніх справ, ДСНС, мера Києва, представників Офісу Президента та РНБО, повідомляє прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

Чому комендантську годину можуть змінити?

В Україні напрацьовують нові алгоритми роботи держави та міст у відповідь на зміну тактики російських атак. Одним із питань, яке планують переглянути, є комендантська година.

Влада розглядає можливість адаптувати комендантську годину до нових умов безпеки. Також планують змінити порядок доступу цивільних до оперативнішої інформації про повітряні загрози.

Водночас наголошується, що будь-які зміни мають відбуватися без створення додаткових ризиків для людей та оборони.

Причиною перегляду підходів стали тривалі повітряні тривоги, які дедалі сильніше впливають на повсякденне життя українців. Зокрема, через тривалі обмеження страждають робота підприємств, логістика, транспорт, навчання у школах і робота дитячих садків.

У владі вважають, що Росія своєю новою тактикою атак намагається не лише завдати безпосередньої шкоди, а й паралізувати економічну активність у Києві та інших великих містах.

Тому напрацьовують рішення, які дозволять підприємствам та установам працювати під час різних типів небезпеки, водночас максимально захищаючи людей.

Окремо переглядатимуть алгоритми роботи громадського транспорту, метро, логістики та інших об'єктів критичної інфраструктури.

За підсумками розширеної наради вже готують конкретні пропозиції щодо адаптації роботи держави, столиці та економіки до нових умов.

Нагадаємо, нещодавно на Одещині змінили правила комендантської години для транзитного транспорту. Там скасувала обмеження на рух усіх видів транспорту на визначених ділянках доріг державного значення.

Зміни стосуються транзиту в обох напрямках від Київської траси через об’їзну дорогу Одеси до пунктів пропуску "Паланка", "Старокозаче", "Орлівка" та "Рені".

Рішення передусім стосується людей, які перетинають кордон із Молдовою та Румунією або повертаються в Україну. В ОВА пояснили, що це дозволить скоротити час у дорозі та уникнути очікування завершення комендантської години.

Водночас для інших мешканців області правила не змінилися: без спеціальної перепустки пересуватися в цей час можна лише у визначених законом випадках. Зокрема, під час повітряної тривоги дозволено прямувати до найближчого укриття, а під час надзвичайної ситуації в енергетиці – до Пункту Незламності або пункту обігріву.