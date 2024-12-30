Будет ли комендантская в праздничную ночь на Новый год 2025

В Украине с 24 февраля 2022 года действует комендантский час из-за военного времени. В начале 2025 года ограничения на передвижение граждан в целях безопасности будет продолжать действовать.

Будет ли действовать комендантский час в Новый год и в какие часы запрещено находиться на улице и в общественных местах, рассказывает 24 Канал.

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Будет ли действовать комендантский час в Киеве на Новый год

Так, в ночь с 31 декабря 2024 на 1 января 2025 года в столице не планируется отмена или сокращение комендантского часа. Как и раньше, ограничения в Киеве будут действовать с 00:00 до 05:00.

Комендантский час на Новый год и праздники меняться не будет. Как всегда все службы, которые отвечают за безопасность, в частности патрули Нацполиции и силы обороны, будут работать в усиленном режиме. Общественных празднований не будет,

– указывает представитель КГГА Михаил Шаманов.

Время работы метрополитена, скорее всего, не продлят, поскольку комендантский час остался без изменений. В Киеве подземный транспорт работает с 06:00 до 23:00 и круглосуточно как укрытие во время объявления воздушной тревоги

Какие ограничения действуют в комендантский час в Украине

Во время комендантского часа украинцам запрещено находиться на улице и в общественных местах, а также перемещаться транспортом без спецпропуска или пешком.

Выходить можно, только чтобы дойти до ближайшего укрытия в случае объявления воздушной тревоги. Также в комендантский час необходимо соблюдать режим светомаскировки.

За нарушение комендантского часа человека могут задержать и доставить в подразделения полиции.

Как будет действовать комендантский час в областях на Новый год 2025

Киев и Киевская область – 00:00 – 5:00;

Львовская область – 00:00 – 5:00;

Одесская область – 00:00 – 5:00;

Днепропетровская область – 00:00 – 5:00 (в Никопольском районе комендантский час – с 23:00 до 4:00, в Синельниково – с 22:00 до 5:00);

Донецкая область – 21:00 – 5:00;

Ивано-Франковская область – 00:00 – 5:00;

Харьковская область – 23:00 – 5:00;

Херсонская область – 20:00 – 6:00;

Хмельницкая область – 00:00 – 5:00.

Кировоградская область – 00:00 – 4:00;

Луганская область – 21:00 – 5:00;

Николаевская область – 00:00 – 5:00 (в Очаковской городской территориальной громаде - с 23:00 до 5:00);

Полтавская область – 00:00 – 4:00;

Ровенская область – 00:00 – 5:00;

Сумская область – 23:00 – 5:00;

Тернопольская область – 00:00 – 5:00;

Винницкая область – 00:00 – 5:00;

Волынская область – 00:00 – 5:00;

Запорожская область – 21:00 – 5:00 (в Запорожье и Запорожской области - с 23:00 до 5:00);

Житомирская область – 00:00 – 5:00

Черкасская область – 00:00 – 4:00;

Черниговская область – 00:00 – 4:00;

Черновицкая область – 00:00 – 4:00;

В то же время в Закарпатской области комендантский час не будет действовать. Это единственная область в Украине, где ограничения не применяются.