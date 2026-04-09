Комендантский час на Пасху: какие ограничения планируют в областях

Пасха в Украине в этом году будет проходить под пристальным контролем безопасности. Большинство регионов не отменяют комендантский час даже в праздничную ночь. В то же время в некоторых городах верующим пойдут навстречу – разрешат ночные богослужения или частично сократят ограничения.

24 Канал собрал информацию о комендантском часе в разных регионах Украины.

Комендантский час в Киеве

Комендантский час на Пасху в Киеве будет действовать как обычно, но некоторые храмы будут проводить ночную службу. Об этом сообщила пресс-секретарь Киевской полиции Анна Страшок в эфире "Киевского времени". Ограничения для столицы будут введены с 00:00 до 05:00.

В полиции отметили, что если человек выйдет из помещения храма во время комендантской – это не обязательно будет считаться нарушением, а правоохранители с пониманием относятся к различным ситуациям.

Какие ограничения будут во Львове?

Во Львовской области и в самом городе Льва ограничения также будут действовать без изменений. У Львовском городском совете сообщили, что комендантский час действует ежедневно с 00:00 до 05:00.

Председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что на заседании Совета обороны Львовской области решили усилить меры безопасности в местах массового пребывания людей в течение 10 – 13 апреля.

Правоохранители, СБУ и Нацгвардия будут работать в усиленном режиме и могут попросить вас показать документы. Пожалуйста, относитесь к этому с пониманием,

– отметил Козицкий.

Комендантский час в Луцке

В Луцком городском совете сообщили, что ограничения на Пасху не отменяются.

На заведения общественного питания, торгово-развлекательные центры, гостинично-ресторанные комплексы, которые являются общественным местом, также распространяется действие комендантского часа с 00.00 часов до 05.00 часов, которая запрещает пребывание в определенный период суток на улицах и в других общественных местах лиц без выданных пропусков, а также движение транспортных средств,

– говорится в сообщении.

Луцкое районное управление полиции в Волынской области отметило, что большое скопление людей в ночное время является дополнительной целью для врага.

Как будут действовать ограничения в Хмельницкой области?

Председатель Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин сообщил, что Совет обороны региона принял решение в Пасхальную ночь сократить продолжительность комендантского часа. Она будет действовать с 00:00 до 03:00, однако полностью комендантский час не отменен.

Подписал соответствующий приказ. Это даст возможность верующим посетить богослужения без нарушения установленных правил, – добавил Тюрин.

Без ограничений на Закарпатье

Закарпатская область остается единственным регионом Украины без комендантского часа. Передвижение по улицам ночью не ограничено, но действуют общенациональные правила военного положения, в частности запрет на использование пиротехники.

Какие изменения будут в Ивано-Франковской области?

Полиция Ивано-Франковской области сообщила, что будет работать в усиленном режиме. На территории области действует комендантский час с 00:00 до 05:00, который останется без изменений.

В период празднования Пасхи работники полиции Ивано-Франковской области будут нести службу в усиленном режиме, обеспечивая публичную безопасность и порядок на территории области,

– говорится в сообщении.

В Тернопольской области будут действовать усиленные меры безопасности

Накануне Пасхи кинологи и взрывотехники проверят религиозные сооружения и прилегающие территории в Тернопольской области с целью выявления взрывчатых и других опасных предметов. В полиции региона сообщили, что комендантский час длится с полуночи до 5 утра.

Ситуационный центр полиции Тернопольщины будет работать круглосуточно, а на улицы выйдет большее количество патрулей,

– сообщили в полиции.

Какие ограничения будут на Буковине?

В Черновицкой ОВА сообщили, что изменения в комендантский час не приняты. Он длится с 00:00 до 04:00. Однако, освящение пасхальных корзин начнется в 03:30.

Комендантский час в Днепре

Председатель Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил, что правоохранители в регионе будут работать в усиленном режиме.

Наша основная задача – максимальная безопасность для гражданского населения, для прихожан, для тех, кто будет праздновать пасхальные дни. Комендантский час не будет меняться,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание, что в Днепре комендантский час действует ежедневно с 00:00 до 05:00.

На Кировоградщине будут изменения

На Кировоградщине на Пасху изменят время комендантского часа – он продлится с полуночи до четырех утра 12 апреля. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций с общественностью Кировоградской военной администрации Виталий Останний. Ранее комендантский час действовал с 23:00 до 5:00.

Какие будут ограничения на Житомирщине?

В Житомирской области изменений не предвидится. Как напомнили в Житомирском городском совете, ограничения в регионе действуют с 00:00 до 5:00. Известно, что в области не планируется проведение ночных служб.

Комендантский час на Пасху в Винницкой области

В регионе увеличат количество патрулей, которые будут обеспечивать порядок улиц. Правоохранители будут работать в усиленном режиме. В полиции отметили необходимость обязательного соблюдения требований безопасности, в частности комендантского часа, который действует на территории области с 00:00 до 05:00.

Особое внимание следует обращать на сигналы воздушной тревоги и обязательно немедленно реагировать на них,

– добавили правоохранители.

Какие ограничения будут в Одесской области?

На пасхальные праздники в Одессе вводят усиленный режим безопасности. Полиция и Нацгвардия будут патрулировать улицы, парки и храмы. В областном управлении полиции отметили, что комендантский час в праздничную ночь останется без изменений. Он будет длиться с 00:00 до 05:00.

Будут ли изменения в Николаевской области?

Правоохранители будут усиленно патрулировать улицы и места скопления людей. Комендантский час останется без изменений.

Комендантский час в ночь с 11 на 12 апреля не отменяется и будет действовать с 00:00 до 05:00. В этот период пребывания граждан на улицах и в общественных местах запрещено,

– говорится в сообщении полиции Николаевской области.

Какова ситуация с комендантским часом на Полтавщине?

В Полтаве и области остаются актуальные ограничения, которые действуют также и в обычное время. Известно, что комендантский час для региона действует с 00:00 до 4:00. Дополнительных изменений на Пасху не планируется.

Ограничения для Сумской области

В Сумской области будет усилен контроль за соблюдением правил безопасности. Как отметили в Сумской областной военной области это необходимо, чтобы обеспечить порядок в регионе. Все актуальные ограничения останутся без изменений. Комендантский час в Сумской области сейчас действует с 23:00 до 05:00. В это время запрещено находиться на улицах и в общественных местах, а также передвигаться транспортом без специальных пропусков.

