В Украине хотят ужесточить наказание за нарушение комендантского часа: что предлагает законопроект
Игорь Клименко предложил ужесточить административное наказание за нарушение комендантского часа. Он рассказал детали уже подготовленного законопроекта.
Глава МВД Украины Игорь Клименко в эфире телемарафона заявил, что правоохранители совместно с нардепами подготовили законопроект. Он напомнил, что комендантский час является ограничением на передвижение для граждан, передает 24 Канал.
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Что известно о новом законопроекте
Клименко заявил, что проект закона уже готов. Его должны отправить в Комитет Верховной Рады по правоохранительной деятельности уже 12 октября.
Законопроект касается ограничений работы учреждений и контроля за их деятельностью в те временные режимы, которые установило военное командование или военное руководство. Документ предлагает внести изменения в Административный кодекс касательно ответственности владельцев субъектов хозяйствования (ресторанов, кафе и т.п.) и физических лиц-предпринимателей за работу таких заведений в комендантский час.
Как пояснил глава МВД, законопроект предлагает штрафовать владельцев и ФЛП за работу заведений в запрещенное время. Он подчеркнул, что речь идет именно об административном наказании. Документ предусматривает штраф в размере 34 170 гривен за первое нарушение. Если нарушения будут повторяться в течение одного года, то размер штрафа составит 340 680 гривен.
Клименко также высказался по поводу недавнего скандального журналистского расследования о работе заведения в Киеве в ночное время. По его словам, правоохранители среагировали на факты, изложенные представителями СМИ. Глава МВД заявил, что уже проводится служебная проверка по упомянутым в расследовании правоохранителям. Она может длиться от нескольких дней до месяца.
Что этому предшествовало
- Недавно журналисты "Украинской правды" выяснили, что столичный ресторан "Бохо" работает в комендантский час. Официально заведениям в Киеве разрешено работать до 23:00.
- Согласно расследованию, каждую ночь в этот ресторан заходят через боковой вход сотни гостей. А выходят они из "Бохо" в 5 утра. Журналисты за одну ночь насчитали около 200 гостей. Среди них многие находились под хмельком.
- По словам журналистов, они неоднократно обращались к правоохранителям, но полицейские отказались проверять заведение. На следующий день сотрудники полиции составили на администратора "Бохо" административный протокол за нарушение правил торговли алкоголем.
- Позже Клименко заявил, что полиции не удается заставить владельцев этого клуба соблюдать правила комендантского часа. Он объяснил это отсутствием соответствующего правового механизма. По его словам, правоохранители не могут проникать в ночные заведения, маскирующие свою работу, без соответствующей санкции суда.