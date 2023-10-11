В Украине хотят ужесточить наказание за нарушение комендантского часа: что предлагает законопроект

Игорь Клименко предложил ужесточить административное наказание за нарушение комендантского часа. Он рассказал детали уже подготовленного законопроекта.

Глава МВД Украины Игорь Клименко в эфире телемарафона заявил, что правоохранители совместно с нардепами подготовили законопроект. Он напомнил, что комендантский час является ограничением на передвижение для граждан, передает 24 Канал.

Читайте также Блоггерша разъезжает через Южный мост в комендантский час: в КГВА отреагировали на скандал

Что известно о новом законопроекте

Клименко заявил, что проект закона уже готов. Его должны отправить в Комитет Верховной Рады по правоохранительной деятельности уже 12 октября.

Законопроект касается ограничений работы учреждений и контроля за их деятельностью в те временные режимы, которые установило военное командование или военное руководство. Документ предлагает внести изменения в Административный кодекс касательно ответственности владельцев субъектов хозяйствования (ресторанов, кафе и т.п.) и физических лиц-предпринимателей за работу таких заведений в комендантский час.

Как пояснил глава МВД, законопроект предлагает штрафовать владельцев и ФЛП за работу заведений в запрещенное время. Он подчеркнул, что речь идет именно об административном наказании. Документ предусматривает штраф в размере 34 170 гривен за первое нарушение. Если нарушения будут повторяться в течение одного года, то размер штрафа составит 340 680 гривен.

Клименко также высказался по поводу недавнего скандального журналистского расследования о работе заведения в Киеве в ночное время. По его словам, правоохранители среагировали на факты, изложенные представителями СМИ. Глава МВД заявил, что уже проводится служебная проверка по упомянутым в расследовании правоохранителям. Она может длиться от нескольких дней до месяца.

Что этому предшествовало