В МВД рассказали, почему до сих пор нужен комендантский час в тылу

Глава Министерства внутренних дел объяснил, зачем нужен комендантский час в тылу после полутора лет войны, которую Россия ведет против Украины. По его словам, говорится о двух факторах.

Игорь Клименко сказал об этом в интервью "Украинской правде". По его словам, в тыловых регионах должна быть дисциплина, пишет 24 Канал.

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Что заявил Клименко о комендантском часе

Глава МВД Украины также сказал, что комендантский час нужен и для профилактики преступности.

В это время, например, четыре, пять или шесть часов – в каждой области есть свой комендантский час – мы четко знаем, что если какой-то человек находится на улице, у нас есть законные основания его проверить,

– заверил Игорь Клименко.

По словам министра, в настоящее время преступности практически нет, то есть она минимизирована.

Полиция говорит, что бессильна перед ресторанами, работающими в комендантский час

Министр уже после интервью прокомментировал "Украинской правде" скандал с заведением Boho, которое в Киеве долгое время работало в комендантский час.

По словам главы МВД, у полиции нет правового механизма для привлечения к ответственности клубов и ресторанов, которые продолжают работать во время действия комендантского часа.

Такие заведения маскируют свою работу. По внешним признакам и не скажешь, что ресторан или клуб работает: в окнах темно, музыки нет. Пропускают клиентов скрыто, по предварительной записи. У полицейских нет оснований вломиться внутрь. Для этого нужна санкция суда…

– заявил министр.

По его словам, сейчас по городу работают специальные патрули, которые дежурят возле заведений, по которым обращались граждане.

"Но это полумеры. Решение этого вопроса – комплексное и требует привлечения разных органов власти. Если проще: дайте правовой механизм, будем использовать", – сказал Игорь Клименко.

Он уточнил, что правоохранителям удалось составить на администратора клуба Boho административный протокол за нарушение правил торговли алкоголем. Дело было передано в суд.