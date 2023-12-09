Кого не будут наказывать за нарушение комендантского часа: в МВД расставили все точки над "і"

В Украине хотят ввести новую систему штрафов за нарушение комендантского часа. Правоохранители объяснили, какие могут быть исключения.

Верховная Рада недавно поддержала законопроект о введении штрафов за нарушение комендантского часа. Но пока только в первом чтении.

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Что сказали в МВД

Министерство внутренних дел объяснило, как будут работать изменения после окончательного принятия законопроекта. Правоохранители назвали несколько исключений.

Человека не будут наказывать за нарушение комендантского часа, если он:

направляется к укрытиям во время воздушной тревоги (или выходит из них);

оказывает домедицинскую или медицинскую помощь;

сопровождает раненых или тяжелобольных;

находится на улице в состоянии крайней нужды;

осуществляет меры по эвакуации населения или спасению имущества.

Планируемые суммы штрафов

Законопроект предлагает штрафовать людей за нарушение комендантского часа на сумму от 8 500 до 17 000 гривен. В случае повторного нарушения в течение года штраф будет больше: от 17 000 до 34 000 гривен.

Также в законопроекте есть система штрафов для субъектов хозяйствования. Если заведение будет работать во время комендантского часа, его руководителя могут оштрафовать на сумму от 51 000 до 102 000 гривен. При повторном нарушении штраф будет составлять от 170 000 до 340 000 гривен.

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