В Винницкой области решили изменить продолжительность комендантского часа. С 10 октября он станет несколько короче.

Об этом рассказал глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов. Он также напомнил правила во время комендантского часа.

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В Винницкой области меняют время комендантского часа

Борзов рассказал, что с понедельника, 10 октября, в Винницкой области изменится продолжительность комендантского часа.

Его ограничения будут действовать с полуночи до 5 часов утра. В это время запрещается находиться на улицах и в других общественных местах, передвигаться транспортом или пешком,

– отметил глава ОВА.

Он подытожил, что исключением являются:

наличие у человека спецпропуска и удостоверения личности,

необходимость пройти в укрытие после сигнала тревоги.



В Винницкой области изменили продолжительность комендантского часа / Фото Винницкая ОВА

Могут ли отменить комендантский час

Комендантский час обычно начинается в 22:00 или в 23:00, а заканчивается в 4:00, 5:00 или 6:00. Кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский отметил, что сейчас в Украине комендантского часа нет только в Закарпатской области, а во всех остальных – ограничения сохраняются.

"Сейчас отмены комендантского часа ни в одной из областей не ожидается. Более того, осенью продолжительность комендантского часа во многих регионах могут увеличить. Это объясняется увеличением продолжительности темной части суток", – отметил эксперт.

По его словам, в западных и центральных областях комендантский час могут отменить раньше. Это будет зависеть от интенсивности боевых действий и воздушных ударов.

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