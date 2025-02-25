Будут ли наказывать за нарушение комендантского часа в Украине: ответ полиции

В Украине за три года полномасштабной войны так и не было введено наказание для нарушителей комендантского часа. Нацполиция до сих пор не имеет возможности привлечь нарушителей к ответственности.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на комментарий первого заместителя главы Национальной полиции Украины, начальника Главного следственного управления Максима Цуцкиридзе для РБК-Украина. За время полномасштабного вторжения комендантский час помог уменьшить количество преступлений, в частности ночных правонарушений.

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Наказание за нарушение комендантского часа

По словам Максима Цуцкиридзе, комендантский час существенно снижает уровень правонарушений, поскольку ограничение движения на улицах после полуночи значительно уменьшает шанс на совершение преступления. Однако полиция не имеет возможности наказывать нарушителей из-за отсутствия юридической поддержки со стороны законодателей.

К сожалению, законодатель нас не поддержал относительно установления ответственности за нарушение комендантского часа. Поэтому с такими нарушителями мы ничего сделать не можем,

– отметил Цуцкиридзе.

Он также поделился примерами, когда полиция пыталась задержать нарушителей, в частности байкеров, которые нарушали правила, но все завершалось профилактическими беседами, после чего нарушителей отпускали.

Комендантский час в Украине был введен в условиях военного положения. Его условия и продолжительность варьируются в зависимости от региона.

Например, в Киеве комендантский час длится с полуночи до 5 утра. Сегодня комендантский час действует во всех областях страны, за исключением Закарпатской области.