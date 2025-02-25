Про це розповідає 24 Канал з посиланням на коментар першого заступника голови Національної поліції України, начальника Головного слідчого управління Максима Цуцкірідзе для РБК-Україна. За час повномасштабного вторгнення комендантська година допомогла зменшити кількість злочинів, зокрема нічних правопорушень.

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Покарання за порушення комендантської години

За словами Максима Цуцкірідзе, комендантська година суттєво знижує рівень правопорушень, оскільки обмеження руху на вулицях після опівночі значно зменшує шанс на скоєння злочину. Проте поліція не має можливості карати порушників через відсутність юридичної підтримки з боку законодавців.

На жаль, законодавець нас не підтримав щодо встановлення відповідальності за порушення комендантської години. Тому з такими порушниками ми нічого зробити не можемо,

– зазначив Цуцкірідзе.

Він також поділився прикладами, коли поліція намагалася затримати порушників, зокрема байкерів, які порушували правила, але все завершувалося профілактичними бесідами, після чого порушників відпускали.

Комендантська година в Україні була введена в умовах воєнного стану. Її умови та тривалість варіюються залежно від регіону.

Наприклад, у Києві комендантська година триває з опівночі до 5 ранку. Сьогодні комендантська година діє в усіх областях країни, за винятком Закарпатської області.