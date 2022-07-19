Комиссия утвердила Александра Клименко главой САП

Комиссия по отбору главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры поддержала кандидатуру Александра Клименко. Теперь назначение должен утвердить генпрокурор.

Клименко выиграл конкурс на должность главы САП еще полтора года назад. При этом комиссия только 19 июля поддержала результаты, сообщает 24 канал.

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Затягивание назначения главы САП: главное

В Украине уже почти 2 года нет главы САП, поэтому учреждение не может полноценно функционировать. Назначение Клименко, победившего на конкурсе, постоянно оттягивали. Члены комиссии просто не приходили на заседание и, соответственно, не было кворума.

Однако назначение главы САП – это важное условие для членства Украины в Евросоюзе. От этого также зависели транши, которые Международный валютный фонд предоставлял нашей стране.

Международные партнеры долгое время требовали, чтобы украинские власти наконец назначили главного антикоррупционного прокурора. 1 июля президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала назначить глав САП и НАБУ в кратчайшие сроки.

Однако заседание комиссии так и не проводилось, ведь некоторые члены просто не выходили на связь.

17 июля президент Владимир Зеленский призвал назначить руководителя САП, ведь только тогда институт заработает на полную мощность. Так что 19 июля на заседании собрался кворум.

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Кратко об Александре Клименко

Предыдущий глава САП Назар Холодницкий ушел в отставку еще в августе 2020 года, а в декабре 2021 года Клименко победил в конкурсе на вакантную должность. За время своей профессиональной деятельности Клименко работал в органах внутренних дел Киева, в Нацполиции. Тогда страж расследовал хищение денег в Укрзализныци.

С 2016 года Клименко начал работу в Национальном антикоррупционном бюро. Он отметился расследованием дел беглого экс-нардепа Александра Онищенко, бывшего руководителя Государственной фискальной службы Романа Насирова, скандального заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова и тому подобное.

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