Комитет по гуманитарной и информационной политике не поддержал отставку Министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко.

Во время заседания Комитет дал слово министру культуры Александру Ткаченко и рассмотрел его заявление об отставке. Об этом пишет 24 канал.

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Комитет Рады не поддержал отставку Ткаченко

Ткаченко предложили отчитаться о работе Минкульта за 3 года. Министр сказал, что за время войны удалось "достаточно сильно интегрироваться в международные европейские структуры", и он хотел бы, чтобы эти наработки не исчезли.

Также он заявил, что министерство культуры работало над сохранением культурного наследия Украины. Также он заявил, что предусмотрены "определенные шаги" по информационной безопасности и экспорту наследия.

Представители комитета говорили, что им грустно от того, что Ткаченко собирается уходить в отставку и, мол, нынешняя дискуссия по поводу финансирования культуры "неправильна", потому что развитие культуры важно всегда. Следует отметить, что при этом комитет почти не обсуждал целесообразность использования средств. К примеру, разговор о 33 миллионах на сериал о Поворознюке аккуратно "свернули", сойдясь на том, что важно снимать украинские сериалы и кино.

В итоге комитет большинством голосов не поддержал отставку Александра Ткаченко. В то же время вопрос об отставке министра будет рассмотрен путем голосования в сессионном зале Верховной Рады Украины.

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За отставку Ткаченко проголосовали:

Николай Княжицкий,

Владимир Вятрович,

София Федина,

Гео Лерос,

Все остальные члены комитета были против.