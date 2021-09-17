Комитет Рады по обороне таки поддержал законопроект об олигархах

Комитет Рады по состоянию на 17 сентября рекомендует принять законопроект об олигархах во втором чтении. "За" проголосовали 10 членов комитета.

Нардеп Ярослав Железняк заявил, что учли 13 поправок из 1271. В то же время политик сообщил: плохо, что в решении комитета записали Раде рассматривать закон по новой спецпроцедуре.

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То есть без права депутатов поставить свои правки в зале. Это будет грубое нарушение регламента,

– подчеркнул Железняк.

Как голосовали члены комитета

"За" – 10;

"Против" – нардеп Сергей Рахманин;

воздержались – 0.

Что меняли в законопроекте

Железняк ранее рассказал, что после первого чтения в законопроект внесли немало поправок. В частности:

ввели определение "представитель олигарха" – человек, который встречается с публичными служащими от имени и в интересах олигарха;

– человек, который встречается с публичными служащими от имени и в интересах олигарха; отметили, что контактом с олигархом является также телефонный разговор;

отменили обязанность подавать антикоррупционные декларации;

объяснили, что олигархам запрещено финансировать любую политическую агитацию, проведение митингов или демонстраций с политическими требованиями и лозунгами;

отметили, что в реестр олигархов придадут информацию о компании, бенефициаром которых является олигарх, и о людях и партии, на политическую деятельность которых он давал деньги.

Сообщение Железняка:

Комитет по обороне поддержал законопроект об олигархах # 5599 ко второму чтению.

Разве что исправили ошибку за декларациями.

Всего учтено 13 поправок с 1271.

Голосовавшие: 10 за, 1 против (Рахманин), 0 воздержались.

Плохо, что в решении Комитета записано Раде рассматривать закон по новой спецпроцедуре. То есть без права депутатов поставить свои правки в зале. Это будет грубое нарушение Регламента.