Комитет Рады поддержал ратификацию соглашения о полезных ископаемых с США

Комитет Верховной Рады по вопросам международной политики поддержал ратификацию Соглашения между Украиной и США по полезным ископаемым. За соответствующее решение проголосовали 11 депутатов.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка.

Смотрите также США планируют использовать соглашение об ископаемых для влияния на Россию, – глава Минфина Бессент

Что известно о решении комитета Верховной Рады

Железняк рассказал, что комитет Верховной Рады по вопросам международной политики поддержал ратификацию за основу и в целом Соглашение по полезным ископаемым с США.

Кроме того, в текст решения комитета было внесено предложение:

любые дополнительные договоренности о создании Фонда восстановления, не могут противоречить этому Соглашению;

это соглашение действует на всей территории Украины в рамках международно признанных границ.

За соответствующее решение проголосовали 11 депутатов, один – воздержался, один – воздержался, еще двое – не принимали участия в голосовании.

Ратификация соглашения в сессионном зале запланирована на 8 мая.

Добавим, что Зеленский стремится получить в 2025 году от США военной помощи на 30 миллиардов долларов. По его словам, эти средства будут взносом американской стороны в Инвестиционный фонд восстановления.