Численность ВСУ могут увеличить: закон Зеленского поддержал комитет Рады

Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрел законопроекты об увеличении численности ВСУ и основы национального сопротивления. Это – инициативы Владимира Зеленского.

Профильный комитет рекомендовал Раде принять оба законопроекта за основу. Соответствующее решение приняли на заседании 9 июня.

Стоит внимания Что такое национальное сопротивление, которое хочет законодательно определить Зеленский

Если законопроект №5558 поддержат в зале парламента, численность ВСУ возрастет до 261 тысячи человек, 215 тысяч из которых – это военнослужащие.

По данным Ukrainian Military Pages , по состоянию на февраль 2021 года в ВСУ было 246 445 человек, из них – 195 626 военных.

Увеличение численности ВСУ будет сопровождаться, в частности, созданием и обеспечением функционирования отдельного рода сил – Сил территориальной обороны ВСУ.

В пояснительной записке отметили, что действующая модель теробороны Украины до сих пор основывается на подходах и принципах бывшего СССР.

"Она предусматривает ее развертывание после длительного отмобилизования соответствующего комплекта сил и средств", – говорится в ней.

Документ о национальном сопротивлении

Кроме этого, профильный комитет также рекомендовал Раде в первом чтении принять законопроект № 5557 – об основах национального сопротивления.