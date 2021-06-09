Профільний комітет рекомендував Раді ухвалити обидва законопроєкти за основу. Відповідне рішення ухвалили на засіданні 9 червня.
Варте уваги Що таке національний спротив, який хоче законодавчо визначити Зеленський
Якщо законопроєкт №5558 підтримають у залі парламенту, чисельність ЗСУ зросте до 261 тисячі осіб, 215 тисяч з яких – це військовослужбовці.
Збільшення чисельності ЗСУ супроводжуватиметься, зокрема, створенням та забезпеченням функціонування окремого роду сил – Сил територіальної оборони ЗСУ.
У пояснювальній записці зауважили, що чинна модель тероборони України досі ґрунтується на підходах та принципах колишнього СРСР.
"Вона передбачає її розгортання після тривалого відмобілізування відповідного комплекту сил та засобів", – мовиться у ній.
Документ про національний спротив
Крім цього, профільний комітет також рекомендував Раді у першому читанні ухвалити законопроєкт Зеленського №5557 – про основи національного опору.