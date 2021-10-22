Комитет регламента Рады рекомендовал отстранить Третьякову на 5 заседаний
Профильный комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту отстранить нардепа Галину Третьякову от участия в пленарных заседаниях на 5 дней. Именно это должно быть наказанием за ее циничное высказывание в сторону погибшего нардепа Антона Полякова.
Решение Комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады озвучила пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук.
Важно Одним врагом меньше, – Третьякова считает, что в ее скандальном заявлении ничего нет неэтичного
Она объяснила, что теперь это решение должна принять Верховная Рада без обсуждения. Голосование может состояться на следующей пленарной неделе с 2 ноября.
Ранее группа "За майбутнє'" требовала, чтобы Третьякова сдала депутатский мандат. В то же время Давид Арахамия не считает, что Третьякову после скандальных заявлений о смерти Полякова нужно снимать с должности главы парламентского комитета по вопросам социальной политики.
Как выразилась Третьякова и почему разгорелся скандал
- В чате партии "Слуга народа" нардеп Третьякова прокомментировала смерть Антона Полякова, заявив, что "на одного врага меньше".
- Скриншот переписки оказался в соцсетях, поэтому коллеги умершего и в целом общество возмутились некорректностью высказываний главы комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.
- Все фракции парламента подписали письмо в комитет Верховной Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента с требованием отстранить Третьякову от участия в пленарных заседаниях на пять дней.
Сама же Третьякова не видит в своих высказываниях ничего плохого. Она отметила, что у нее есть право на свободу слова.
Предыдущие скандалы с Третьяковой
- В июле 2020 года Третьякова предлагала легализовать в Украине секс-индустрию и "все, что возможно".
- Также нардеп заявляла, что дети, которые рождаются "в семьях, нуждающихся в материальной помощи" – "очень низкого качества".
Что известно о смерти Полякова?Информацию о смерти нардепа 8 октября обнародовали в полиции Киева. Антон Поляков поймал такси возле одного из ресторанов в Днепровском районе. В машине политику стало плохо, его тошнило и впоследствии начались конвульсии. Врачи не смогли реанимировать нардепа. Он умер.
Полный текст публикации Юлии Палийчук:
Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады рекомендовал парламенту отстранить Галину Третьякову от участия в пленарных заседаниях на 5 дней.
В соответствии со статьей 51 Регламента такое решение должна принять Верховная Рада без обсуждения. Голосование за такое решение может произойти на следующей пленарной неделе со 2 ноября.