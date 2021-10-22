Комитет регламента Рады рекомендовал отстранить Третьякову на 5 заседаний

Профильный комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту отстранить нардепа Галину Третьякову от участия в пленарных заседаниях на 5 дней. Именно это должно быть наказанием за ее циничное высказывание в сторону погибшего нардепа Антона Полякова.

Решение Комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады озвучила пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук.

Важно Одним врагом меньше, – Третьякова считает, что в ее скандальном заявлении ничего нет неэтичного

Она объяснила, что теперь это решение должна принять Верховная Рада без обсуждения. Голосование может состояться на следующей пленарной неделе с 2 ноября.

Ранее группа "За майбутнє'" требовала, чтобы Третьякова сдала депутатский мандат. В то же время Давид Арахамия не считает, что Третьякову после скандальных заявлений о смерти Полякова нужно снимать с должности главы парламентского комитета по вопросам социальной политики.

Как выразилась Третьякова и почему разгорелся скандал

В чате партии "Слуга народа" нардеп Третьякова прокомментировала смерть Антона Полякова, заявив, что "на одного врага меньше".

Скриншот переписки оказался в соцсетях, поэтому коллеги умершего и в целом общество возмутились некорректностью высказываний главы комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Все фракции парламента подписали письмо в комитет Верховной Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента с требованием отстранить Третьякову от участия в пленарных заседаниях на пять дней.

Сама же Третьякова не видит в своих высказываниях ничего плохого. Она отметила, что у нее есть право на свободу слова.

Предыдущие скандалы с Третьяковой

В июле 2020 года Третьякова предлагала легализовать в Украине секс-индустрию и "все, что возможно".

Также нардеп заявляла, что дети, которые рождаются "в семьях, нуждающихся в материальной помощи" – "очень низкого качества".

Что известно о смерти Полякова? Информацию о смерти нардепа 8 октября обнародовали в полиции Киева. Антон Поляков поймал такси возле одного из ресторанов в Днепровском районе. В машине политику стало плохо, его тошнило и впоследствии начались конвульсии. Врачи не смогли реанимировать нардепа. Он умер.

Полный текст публикации Юлии Палийчук:

Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады рекомендовал парламенту отстранить Галину Третьякову от участия в пленарных заседаниях на 5 дней.

В соответствии со статьей 51 Регламента такое решение должна принять Верховная Рада без обсуждения. Голосование за такое решение может произойти на следующей пленарной неделе со 2 ноября.