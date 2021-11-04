Комитет рекомендовал Раде назначить Свириденко первым вице-премьер-министром экономики
Источник:телеграмм Тараса Мельничука
Профильный комитет Верховной Рады согласовал кандидатуру Юлии Свириденко. Именно ее комитет рекомендовал Верховной Раде назначить на должность первого вице-премьер-министра экономики.
Соответствующее решение принял Комитет по вопросам экономического развития Верховной Рады.
Важно Рада уволила Любченко с должности министра экономики
Заметим, что Свириденко может заменить на посту Алексея Любченко, которого 3 ноября парламентарии отправили в отставку.
Что известно об увольнении Любченко
- Бывший первый вице-премьер-министр экономики Алексей Любченко занимал должность в Кабмине с мая 2021 года. В кресло главы Минэкономики он сел после увольнения Игоря Петрашко.
- Заявление об отставке Любченко написал 2 ноября. В тот же день его зарегистрировали в Аппарате Верховной Рады. За увольнение политика 3 ноября проголосовали 320 парламентариев.
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Кто такая Юлия Свириденко
Источник: РБК-Украина
- Юлия Свириденко родилась и длительное время работала в Чернигове. По образованию – экономист. В 2008 году окончила с отличием Киевский национальный торгово-экономический университет.
- На госслужбу Свириденко перешла в 2015 году, став сначала советником председателя Черниговской ОГА, а с августа 2015 года – главой департамента экономического развития в этой же администрации.
- С сентября 2017 года была и.о., а с 2018 года первым заместителем председателя Черниговской ОГА, несколько месяцев исполняла обязанности губернатора региона.
- В 2019 году Свириденко пригласили в Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства на должность заместителя министра, а затем с июля 2020 года – первого заместителя.
- С декабря 2020 года Свириденко работала в офисе Президента в должности заместителя руководителя, где занимается экономическими вопросами, связями с инвесторами. Она также занимается разработкой мер для стимулирования экономического роста в 2021 – 2022 годах.
Полный текст публикации Тараса Мельничука:
Комитет по вопросам экономического развития рекомендовал ВРУ назначить Свириденко Юлию Анатольевну на должность первого вице-премьер-министра Украины – министра экономики Украины.