Комитет Рады одобрил проект бюджета на 2024 год ко второму чтению: что изменится

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета на заседании принял проект бюджета на 2024 год. Его рекомендовали ко второму чтению.

Теперь Верховная Рада должна во второй раз проголосовать за проект закона. Комитет рекомендовал его 4 ноября 2023 года.

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Что известно о бюджете на 2024 год

Комитет рекомендовал бюджет 2024 года ко второму чтению,

– заявила председатель комитета по вопросам бюджета Верховной Рады.

Кстати, Комитет учел ко второму чтению правки, согласованные Минфином. В частности, будут расходы в 1 миллиард гривен на развитие по бюджетной программе "Компенсация расходов на гуманитарное разминирование земель сельскохозяйственного назначения". Однако на эту же сумму уменьшат расходы по программе "Резервный фонд".

Также должны увеличить расходы на потребление по общему фонду по бюджетным программам:

"Общее руководство и управление в сфере развития общин, территорий и инфраструктуры" – на 42,4 миллиона гривен,

"Руководство и управление в сфере архитектурно-строительного контроля и надзора" – на 26,7 миллиона,

"Руководство и управление в сферах морского и речного транспорта" – на 23,5 миллиона гривен;

"Осуществление мероприятий государственной молодежной политики и утверждение украинской национальной и гражданской идентичности" - на 1,67 миллиона гривен (на оплату труда).

Кстати, расходы на "Резервный фонд" снизятся на 92,7 миллиона.

Нардеп от "Голоса" Ярослава Железняк написал, что после учета изменений бюджет 2024 года будет выглядеть по макропоказателям:

увеличили доходы на 22 миллиарда гривен, они составляют 1,768 триллиона гривен;

расходы почти остались. Речь идет о 3,35 триллиона гривен;

дефицит государственного бюджета снизили на 22 миллиарда гривен. Теперь он составляет 1,57 триллиона гривен;

внешние заимствования уменьшили на 103,5 миллиарда (с 42,9 миллиарда долларов до 41, чтобы согласовать с МВФ). Их перекрыли путем увеличения внутренних заимствований на 81,4 миллиарда гривен.

Прогноз по реальному ВВП снизился до 4,6% (в первом чтении было 5%). Прогноз по инфляции – 9,7% (в первом чтении было 10,8%). Предположения относительно курса гривны – в среднем за год 40,7 гривны за доллар (было 41,4 гривны за доллар),

– заявил депутат.

По его словам, в проект бюджета на 2024 год заложили:

в текст бюджета нормы законопроекта №10037 о "военном НДФЛ";

на "Укрфинкомпанию" – привлечение 20 миллиардов через государственные облигации;

оставили все деньги на сериалы – 445 миллионов гривен;

увеличили расходы на 357 миллионов на Государственное космическое агентство;

на Антимонопольный комитет Украины – прибавили 70% бюджета, то есть 241 миллион;

наибольшие увеличения произошли в Минфине (+0,68 миллиарда, но это сканеры), Министерство социальной политики Украины (+0,58) и Минздраве (+0,53).

Наибольшие уменьшения произошли в Министерстве по стратегическим отраслям промышленности Украины и Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины (по каждому минус 4,8 миллиарда), и они пошли на статью "на материально-техническое обеспечение воинских частей ВСУ" в объеме плюс 9,6 миллиарда гривен. А так еще минус Минкульта (0,4 миллиона гривен, ведь забрали Музей Голодомора) и БЭБ (минус 0,4 миллиарда гривен),

– объяснил Железняк.

Бюджет 2024 года: основное