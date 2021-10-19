Комментарий Венецианской комиссии о проекте про переходный период на оккупированных территориях

Венецианская комиссия рассмотрела законопроект правительства "Об основах государственной политики переходного периода на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также Автономной Республики Крым и города Севастополя". В своем заключении эксперты раскритиковали некоторые вопросы применения норм международного права.

В Венецианской комиссии отметили, что понимают, что власть Украины хочет определить правовые основы для переходного периода.

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В основном проект Кабмина построен на принципах международного права, однако определенные пункты раскритиковали.

На какие недостатки указали в Венецианской комиссии:

Проект оперирует такими понятиями, как "переходный период" и "переходное правосудие" в более узких значениях, чем это характерно для международного права. Поэтому эти понятия надо или убрать, или четко указать, что они отражают только украинское прочтения международного права.

Следует привести в соответствие с международным правом положения об ответственности за уголовные преступления, совершенные в связи с оккупацией.

Надо пересмотреть дифференцированное отношение к разным категориям преступников.

Требует уточнения положение о люстрации.

Необходимо четко сформулировать положения конвалидации документов, выданных на временно оккупированных территориях, в частности пересмотреть подход в признании академических сертификатов, степеней и званий.

Комиссия рекомендует отразить в проектах особый конституционный статус АРК и Севастополя.

Законопроект Кабмин одобрил в августе 2021 года

Отметим, что законопроект "Об основах государственной политики переходного периода". Кабмин принял на заседании 4 августа 2021 года. Документ разработали на основе решения СНБО по урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. В основном в проектах говорится о будущей реинтеграции оккупированных территорий Украины.

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В документе предлагается ввести элементы переходной юстиции

В частности, регулирование предлагают разделить на конфликтный и постконфликтный периоды, что позволит определить определенный алгоритм действий государства во время реинтеграции. Также в документе инициируют введение элементов переходной юстиции.