Крах иллюзий: "более короткий, но не более быстрый" путь Украины в НАТО

На саммите НАТО политики соревновались в баталиях: "хороший, но не идеальный", "более короткий, но не более быстрый", "после достижения безопасности, но не раньше победы". Означают ли обещания, что евроатлантическая интеграция Украины превращается в 40-летнюю европейскую интеграцию Турции и в какие решения были оформлены заявления, сделанные в Литве – читайте в авторской колонке для 24 Канала.

Украина и НАТО в Вильнюс

История диалога между Украиной и Альянсом достигает 90-х годов. В 1997 году была начата двусторонняя комиссия. С 2009 года Украина стала на путь реформ в рамках Годовой национальной программы (РНП), взяв на себя обязательство достичь "стандартов НАТО" в оборонной и военной, политике, экономической и правовой сфере.

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Прежде всего, речь шла о надлежащем управлении, верховенстве права, обеспечении прав человека, борьбе с коррупцией, соответствии финансовым и техническим показателям относительно деятельности ВСУ и национального ВПК. От выполнения РНП зависело дальнейшее углубление отношений.

НАТО оказывало только необходимую экспертную и техническую поддержку в рамках специальных программ, способствовало совместной военной учебе с отдельными членами Альянса.

В 2014 году НАТО решительно осудило агрессию России против Украины, а с 2022 года начало оказывать беспрецедентный уровень помощи не только для обеспечения победы на поле боя, но и на дипломатическом и политическом фронте.

С 2019 года Конституция Украины закрепляет необратимость стратегического курса государства на обретение полноправного членства в НАТО.

Об Украине в коммюнике Вильнюсского саммита

Прежде всего, коммюнике не является юридически обязательным документом. Следовательно, не удивляет то, что оно состоит из "приветствий", описания решительных деяний, которые когда-нибудь получат правовое оформление, выражение приверженности положениям тех договоров, которые составляют основу деятельности Альянса.

В историю саммита через коммюнике вошел президент Украины, несмотря на то, что другие государства были упомянуты без указания руководителей. В документе в очередной раз указано, что "Россия является наиболее значительной и прямой угрозой безопасности Альянса, а также миру и стабильности в евроатлантическом регионе". Кроме того, Россия признана "несущей полную ответственность за свою незаконную, неоправданную и непровоцированную агрессивную войну против Украины", а также за другие нарушения международного права, включая незаконную депортацию украинских детей.

Здесь следует упомянуть позицию Бельгии на саммите, которая настаивала не только на привлечении виновных к юридической ответственности, но и возмещении причиненного ущерба: жертвам и инфраструктуре.

Позитивно то, что члены подтвердили приверженность политике непризнания противоправных территориальных достояний России в Украине, включая Крымский полуостров. Однако, несмотря на положение о глубоком влиянии российской агрессии на ядерную, энергетическую, продовольственную безопасность и окружающую среду, разрушение Каховской дамбы еще не однозначно атрибутировано россиянам. Наконец, члены НАТО осудили "безответственную ядерную риторику России", но не упомянули о заминированной ЗАЭС.

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В коммюнике Россию призвали немедленно и безусловно вывести войска из Украины, а Беларусь и Иран прекратить соучастие в агрессии. Государствам, которые продолжают отношения с Россией, пригрозили санкциями, а президента Украины "похвалили" за формулу мира, несмотря на отсутствие прямой поддержки каждому ее пункту.

Государства-члены признали, что Украина движется оперативно по пути к членству, однако прислать ей приглашение в Альянс можно будет только тогда, когда все члены согласятся, и "условия будут выполнены". В своем интервью министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что перечня таких условий не существует. Следовательно, это вечное бескрайнее пространство для маневра и политических злоупотреблений.

Украина и НАТО после Вильнюса

Среди озвученных в итоговых документах и заявлениях решения о сотрудничестве между Украиной и НАТО:

замена Комиссии на Совет Украина – НАТО;

отмена Плана действий по членству (ПДЧ) как этапа для вступления Украины в Альянс;

заявление о потенциальных гарантиях безопасности.

Формат Совета отличается от формата Комиссии тем, что в органе будет председательствовать генеральный секретарь Альянса, у членов НАТО и Украины будут равные права, а работу органа не сможет заблокировать один член.

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Что касается ПДЧ, то хотя он "отменен", однако достижение конкретных результатов Украиной в соответствии с Хартией об особом партнерстве (1997) и Дополнение к ней (2009), равно как и механизм Годовых национальных программ, продолжает быть обязательным.

Пока в Украины не будет полной оперативной совместимости и показателей НАТО по финансированию оборонной и безопасности сферы, пока она не имплементирует действенные изменения по борьбе с коррупцией и, например, защите прав национальных меньшинств, до тех пор приглашение не будет ни в США в 2024 году, ни в Нидерландах в 2025 году.

Фактически введенный специально под Украину формат оказался не таким уж особенным. Более того, заявления о членстве Украины в Альянсе после победы или достижения безопасности без объяснения, каковы индикаторы этих процессов, затягивают вступление нашего государства в НАТО на годы.

На годы затянется также процесс предоставления Украине гарантий безопасности со стороны других государств – как G7, так и вне ее. Дело в том, что для этого следует заключить отдельные международные договоры с каждой страной: провести переговоры, согласовать текст, подписать, ратифицировать. Вероятно, предоставление таких гарантий не будет предпосылкой для вступления в НАТО, а будет происходить параллельно с ним.

Основной союзник вне НАТО

Высшие должностные лица Украины неоднократно подчеркивали: нашему государству не нужны какие-либо суррогаты, которые будут подменять членство в НАТО. В то же время объективна реальность в том, что не все члены могут, помогают и будут помогать Украине одинаково. Более того, потенциал применения статьи 5 Вашингтонского договора может стать предметом глубоких дискуссий. Пока мы работаем над интеграцией в Альянс, не следует исключать другие возможные форматы сотрудничества безопасности.

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Что касается статуса "основной союзник вне НАТО", он законодательно определен с 1989 года в США и предусматривает четкие гарантии: финансовую поддержку в закупке вооружения, поставки военного имущества, совместные военные учения, однако без обязательства по защите в случае нападения.

Япония, Южная Корея, Австралия и Филиппины достигли из США другого уровня отношений. В случае нападения на эти государства американские войска будут введены для их защиты.

США – государство, оказывающее наибольшую поддержку Украине. Однако речь идет о формате отношений и с другими странами. Проблема уже далеко не в вынесении Украины за скобки членства в НАТО, а в отсутствии готовности его членов вступить в прямую военную конфронтацию с Россией и, возможно, не только с ней (Китаю в вильнюсском коммюнике посвящено особое место).

Удастся ли Украине достичь договоренностей в любых договорах о гарантиях безопасности по защите в случае нападения? Главный вопрос, который до сих пор остается без ответа