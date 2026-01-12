"Чисто обнаглели": в Ивано-Франковске напали на коммунальщика, который шел на работу

В Ивано-Франковске мужчина избил работника коммунальной службы. Мэр города не оставил происшествие без внимания.

63-летний коммунальщик шел на работу по обочине дороги с лопатой для уборки снега. 32-летний водитель, который ехал позади, начал сигналить, но мужчина не услышал этого, потому что был в наушниках, передает 24 Канал с ссылкой на прокуратуру.

Смотрите также Нападение с ножом в школе в Киеве устроил сын бывшего полицейского, – источники

Что известно об избиении коммунальщика в Ивано-Франковске?

Раздраженный водитель вышел из авто и попытался сорвать наушники с коммунальщика. В ответ тот ударил лопатой по машине. После этого водитель достал из автомобиля предмет, похожий на деревянную биту, и ударил пенсионера четыре раза по голове и спине.

У пострадавшего – легкие телесные повреждения. Водителя тем временем задержали и взяли под стражу. За содеянное ему грозит до 7 лет лишения свободы.

На инцидент отреагировал мэр города Руслан Марцинкив.

Люди, вы чисто обнаглели? Коммунальщики делают свою работу, а некоторые умудряются их за это бить?!,

– написал городской голова.

Он напомнил, что враг у украинцев один, и это – россияне. "Опомнитесь! Свою силу и агрессию применяйте в правильном направлении! Враг у нас один – м*ск*ли! А не коммунальщики. Возьми лопату в руки и помоги! А не бей!", – призвал чиновник.

Последние новости о правонарушениях в Украине