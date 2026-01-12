63-річний комунальник ішов на роботу узбіччям дороги з лопатою для прибирання снігу. 32-річний водій, який їхав позаду, почав сигналити, але чоловік не почув цього, бо був у навушниках, передає 24 Канал із посиланням на прокуратуру.

Що відомо про побиття комунальника у Івано-Франківську?

Роздратований водій вийшов з авто і спробував зірвати навушники з комунальника. У відповідь той ударив лопатою по машині. Після цього водій дістав з автомобіля предмет, схожий на дерев'яну биту, і вдарив пенсіонера чотири рази по голові та спині.

У потерпілого – легкі тілесні ушкодження. Водія тим часом затримали і взяли під варту. За скоєне йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

На інцидент відреагував мер міста Руслан Марцінків.

Люди, ви чисто обнагліли? Комунальники роблять свою роботу, а дехто примудряється їх за це бити?!,

– написав міський голова.

Він нагадав, що ворог в українців один, і це – росіяни. "Схаменіться! Свою силу і агресію застосовуйте в правильному напрямі! Ворог у нас один – м*ск*лі! А не комунальники. Візьми лопату в руки і допоможи! А не бий!", – закликав чиновник.

