Коммунальщики демонтировали остатки скамейки, которую спилила в Киеве пенсионерка

То, что оставалось от лавки во дворе дома на улице Пражской в Киеве, убрали. Демонтаж осуществили 20 июля работники жилищно-эксплуатационного участка №404.

По словам начальницы управляющей компании Анны Найденовой, остатки лавки демонтировали, но ее снова могут установить на этом же месте. Если жители дома попросят коммунальщиков вернуть ее.

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При этом чиновница подчеркнула, что борьбой с шумными компаниями должны заниматься полицейские, а не пенсионерка.

Установят там, где скажут жители

Одиозный поступок пенсионерки произошел 19 июля. Бабушка, проживающая в доме на улице Пражской, 18а, спилила сиденье лавочки.

Женщина объяснила свое поведение тем, что не этой лавочке ночью собиралась шумная молодежь. При этом лавочку, расположенную в метре от сломанной, бабушка оставила невредимой.

Коммунальщики обратились в полицию по поводу этой ситуации.

Если жильцы этого дома обратятся с просьбой установить скамейку снова, то мы это сделаем. Если же эта женщина, спилившая доски, поможет нам с брусками – мы будем ей очень благодарны. Если же нет – будем самостоятельно устанавливать скамейку там, где этого захотят жители дома. Но для этого обязательно должно быть заявление от жильцов,

– подчеркнула руководитель ЖЭУ.

Коммунальщица также отметила, что подобный случай на ее памяти является первым.