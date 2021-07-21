За словами начальниці керуючої компанії Ганни Найдьонової, залишки лавки демонтували, але її знову можуть встановити на цьому ж місці. Якщо жителі будинку попросять комунальників повернути її.

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При цьому чиновниця наголосила, що боротьбою з шумними компаніями мали б займатися поліцейські, а не пенсіонерка.

Встановлять там, де скажуть жителі

Одіозний вчинок пенсіонерки стався 19 липня. Бабуся, що мешкає в будинку на вулиці Празькій, 18А, спиляла сидіння лавочки.

Жінка пояснила свою поведінку тим, що не цій лавочці вночі збиралася галаслива молодь. При цьому лавочку, що розташована у метрі від зламаної, бабуся залишила неушкодженою.

Комунальники звернулися до поліції з приводу цієї ситуації.

Якщо мешканці цього будинку звернуться з проханням встановити лавку знову, то ми це зробимо. Якщо ж ця жінка, яка спиляла дошки, допомже нам із брусками – ми будемо їй дуже вдячні. Як ні – будемо самотужки встановлювати лавку там, де цього захочуть жителі будинку. Але для цього обов’язково має бути заява від мешканців,

– підкреслила керівниця ЖЕД.

Комунальниця також зазначила, що подібний випадок на її пам'яті є першим.