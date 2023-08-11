Отрицал Голодомор, хотел ядерный удар и миллионы на счетах: кто такой Петр Симоненко

Бывший главный коммунист Петр Симоненко скрывается в России, куда сбежал под руководством спецназа, а суд над ним состоится в заочном формате. Пока же предатель рассказывает о "неонацистах в Киеве" и призывает Путина применить против Украины тактическое ядерное оружие.

11 августа СБУ сообщила о широком круге обвинений и подозрений в адрес бывшего главного коммуниста Украины Петра Симоненко. Все они касаются периода так называемого большого вторжения России в Украину, в то же время деятельность Петра Симоненко до 24 февраля 2022 года не включили. А потому 24 Канал решил напомнить читателям о других, не менее скандальных фактах из "богатой" биографии главного украинского коммуниста.

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Продукт системы: как Симоненко "продвинули по партийной линии"

Петр Симоненко – уроженец Донбасса. Родился будущий предатель 1 августа 1952 года в Донецке, тогда город еще носил название Сталино. Любовь к этому тирану Симоненко пронесет через всю жизнь и будет воспевать его даже вопреки запретам.

Как это, например, было еще в 2019 году в Киеве, где КПУ устроила в Киеве "ливацкий шабаш" под видом "научно-практической конференции" в честь Сталина. На этом "мероприятии" Симоненко вручал медаль к 140-летию диктатора.

Симоненко славит Сталина, Киев, декабрь 2019 года / фото с официального сайта запрещенной КПУ

Отец Петра Симоненко был трактористом, а мать санитаркой. В послевоенные времена такие исходные данные одобрялись коммунистической евгеникой, которая очень волновалась созданием так называемого "советского человека".

Петра Симоненко можно считать как раз продуктом этой системы: он закончил Донецкий политех, во время учебы проявил себя карьеристом. Молодого активиста заметили и, как говорили в те времена, "продвинули по партийной линии".

Инженер-электромеханик начал работать в местном проектном институте, но его больше видели не по чертежам, а на комсомольском собрании и возле взрослых авторитетных коммунистов.

Вскоре Петр Симоненко уже стал главным комсомольцем Донецка, вступил во "взрослую" компартию, а затем стремительно перепрыгнул с регионального на республиканский уровень. В 1982 году Симоненко был взят на высокий пост ЦК ЛКСМУ (украинский комсомол).

Дальше уже виднелись высокие должности в Компартии, Симоненко к этому активно готовился и даже учился в главной коммунистической кузнице кадров – Киевской высшей партшколе.

Но "розовые мечты" коммуниста Симоненко разрушил "черный лебедь" в виде развала СССР. Диплом топ-коммуниста он получил в 1991 году, когда это уже не гарантировало де-факто ничего.

Новые реалии – "новая элита"

Развал "совка" Симоненко встретил в статусе 2-го секретаря Донецкого областного комитета КПУ. В новых реалиях коммунист не потерялся и довольно быстро прибился к наскоро созданной корпорации "Укруглемаш", как заместитель генерального директора.

Похоже, пригодились связи, полученные на первом месте работы – "Донгипроуглемаше" (сокращенно Донецкий государственный научно-исследовательский, проектно-конструкторский и экспериментальный институт комплексной механизации шахт).

На этой позиции Петр Симоненко приобщился к процессу приватизации государственного имущества, стартовавшему в 1992 году, а также к другому не менее интересному процессу, описанному Марксом как "первоначальное накопление капитала". На Донбассе у него была жесткая специфика. Петр Симоненко стал частью этих процессов.

Украина после обретения Независимости не провела люстрацию и даже избрала себе бывшего коммуниста президентом. Хотя КП(б)У во главе со Станиславом Гуренко при поддержке московских путчистов в августе 1991 года была запрещена, при власти оказалось немало бывших однопартийцев Симоненко – все эти старые кадры внезапно стали "новой элитой".

Ренессанс левых популистов и связи с "красными директорами"

Новоиспеченный топ-менеджер "красную книжечку" не выбрасывал, а потому, когда прошел первый испуг и все увидели, что никто не собирается действовать по принципу "коммуняку на гиляку", решил вернуться в большую политику.

Тем более что экономические неурядицы 90-х создали все условия для ренессанса левых популистов.

В 1993 году была создана (на самом деле – восстановлена) якобы новая Коммунистическая партия Украины, которая сразу начала презентовать себя в качестве наследницы тех же коммунистов. Симоненко находился в гуще событий как "новое лицо".

В 1993 году его избрали первым секретарем Донецкого обкома КПУ, а с 19 июня 1993 года Симоненко бессменно (вплоть до запрета) возглавлял Компартию Украины.

Избрание 40-летнего Симоненко произошло не на пустом месте – он выступил "локомотивом" перезапуска политсилы, а благодаря старым связям с "красными директорами" и собственной "финансовой подушке", полученной на Донбассе, организовал съезд коммунистов, который они назвали "восстанавливающим".

В этой ситуации вариантов не выбрать главного спонсора и вдохновителя "банкета" не было. Это понимали и старые коммунисты, поэтому ни путчист-неудачника Гуренко, ни главный крымский коммунист Грач оппонировать молодому Симоненко не решились.

Начальник пятой колонны, миллионы на счетах и семья

С 1994 года Петр Симоненко поселился в Верховной Раде во главе фракции коммунистов, с тех пор стал постоянной "пятой колонной", работавшей откровенно против Украины и ее независимости (как и положено коммунистам).

При этом, формально и очень парадоксально, Петр Симоненко считается одним из родителей Украинской Конституции, хотя и сделал все возможное, чтобы затянуть процесс ее принятия, и предпринял немало попыток протянуть туда противоречивые трактовки в статусе мин замедленного действия.

В 1999 году Симоненко имел неплохие шансы даже стать президентом Украины, он прошел во второй тур со второго места, но проиграл Леониду Кучме с результатом почти 38%.за главного коммуниста проголосовали 10 665 420 раз.Это был звездный час Петра Симоненко и его политсилы, после чего началась стремительная деградация. У электората появились новые герои, которые своим популизмом и харизмой (последней у Симоненко не было в принципе, он брал сноровкой в "аппаратных играх") перевели главного коммуниста на вторые роли.



Симоненко на встрече с Путиным, 2002 год / фото с официального сайта Кремля

Петр Симоненко оставался в парламенте вместе со своей фракцией, что позволило ему и его коллегам неплохо заработать.

Симоненко это устраивало: продажа партийных и государственных должностей (например, на таможне, которую во времена Януковича несколько лет возглавлял коммунист Калетник) и гарантированных депутатских мандатов, помощь в "решении" коммерческих вопросов, голосование в пользу олигархов (Фирташа и других), роскошная жизнь (миллионы на счетах, вилла в Испании + дом на Волыни, имение под Киевом в Горенке за миллионы долларов (записано на сына) и куча другой недвижимости) и статус резидента на шоу Савика Шустера – все это стало рутиной для главного украинского коммуниста.

Роскошное имение Симоненко в Киевской области

Он расстался с первой женой и снова женился. Новой женой стала скандальная "журналистка" Оксана Ващенко с замашками светской львицы и бизнес-леди одновременно. Она родила Симоненко двоих детей – дочь (2009) и сына (2010).

Госпожа Оксана Ващенко стала верной соратницей Симоненко и зарабатывала очень неплохие деньги благодаря частному сайту "Голос-Юа", который она превратила в "партийный листок" коммунистов, средство постоянного пиара ее мужа и "сливной бачок" для карусели заказных материалов.Симоненко и Ващенко

От первого брака у Симоненко есть два взрослых сына. Интересно, что старшие сыновья Симоненко – очень успешные бизнесмены, старший сын Андрей Симоненко женат на дочери бывшего нардепа от Партии регионов – Ващук.

Всегда равнялся на "старших братьев" из Москвы

За годы в большой политике Симоненко никогда не забывал, что его партия только филиал российских коммунистов, и действовал соответственно. Московские "старшие братья" шли по схожей траектории и тоже могли прийти к власти – главный российский коммунист Зюганов так же проиграл на выборах президента России, но более драматично (похоже, что победу у "Великого Зю" нагло украли в пользу уже немощного Ельцина).



Служба Безопасности Украины предупреждает об опасных связях Симоненко

После победы Путина в 1999 году российские коммунисты поспешно вписались в новые реалии и стали частью российских властей. Симоненко за этими процессами наблюдал вблизи, поскольку практически не вылезал из Москвы, а после возвращения транслировал российскую адженду в Верховной Раде и на телевидении.

Все это позволяет считать Петра Симоненко агентом влияния россиян в Украине. Это понятно даже без статуса кавалера российского ордена "Дружбы народов", полученного Симоненко в 2012 году.



В тени "Великого Зю" / фото СБУ

Об этом говорят и бывшие соратники Симоненко, в частности, обиженный на бывшего шефа другой предатель, львовский коммунист Александр Голубь, который ныне также скрываюется в России. В 2014 году он рассказывал, что Симоненко воровал "инвестиции" из так называемой "партийной кассы".

Об источниках "инвестиций" Голубь не говорил, но легко можно предположить, что те, кто додумался инвестировать в Медведчука,могли разложить яйца по корзинам и дать деньги коммунистам.

Как и Зюганов, Симоненко легко подчинился назначенному "наследнику" и стал членом окружения Виктора Януковича, в статусе "груши для битья" и политического спарринг-партнера. Вместе с регионалами коммунисты Симоненко создали мощную пятую колонну, действовавшую в интересах России. Об этом свидетельствуют многочисленные заявления Симоненко с трибун парламента и на ТВ, а еще больше – голосование за антиукраинские или пророссийские инициативы.

Я хотел бы обратиться к так называемым евроинтеграторам еще раз вчитаться в соглашение об ассоциации. В тексте к Украине предъявляются одни требования, но нет ни строчки о повышении заработных плат до европейского уровня. Зато активно защищаются права сексуальных меньшинств. Дойдет до того, что вместо Парада Победы по Крещатику будет шагать факельное шествие нацистов из УПА и гей-парады,

— Петр Симоненко пугает украинцев классическим комбо российских пропаганд накануне начала Революции Достоинства 22 октября 2013 года.

Так, коммунисты в полном составе голосовали за ратификацию Харьковских соглашений, лоббировали печально известный закон Кивалова – Колесниченко, сам Симоненко присоединился к попытке поссорить украинцев и поляков на теме так называемой "Волынской резни", и был среди тех, кто обращался в Сейм с просьбой признать эти события геноцидом поляков.

Симоненко на митинге в Луганске (2012 год) готовит картинку для российских СМИ и визуальную подоплеку для появления "ЛНР" / фото – официальный сайт политика-предателя

На самом деле, перечень антиукраинских действий Симоненко можно еще продолжить:

отрицал факт Голодомора,

публично поддерживал Сталина,

рассказывал с трибуны Верховной Рады фейки о награждении Романа Шухевича аж 2 "железными крестами" лично Гитлером,

одобрял сталинскую геноцидную депортацию крымских татар,

активно выступал против интеграции Украины в ЕС и НАТО,

активно тянул страну в объятия России (Таможенного союза, ОДКБ и т.п.),

настаивал на федерализации Украины, как того хотели россияне,

называл украинские власти "тоталитарной диктатурой с признаками фашистского толка".

Из "красного короля" в маргинала: что Симоненко делает в России

После победы Революции Достоинства роль КПУ наконец-то получила оценку – в 2015 году партия была запрещена и должна была оказаться вне закона.

На самом же деле это произошло только через 7 лет. Официально точка после всех апелляций была поставлена только в 2022 году. До этого коммунисты из-за правовой коллизии находились в полулегальном статусе.

Петр Симоненко подвергся декоммунизации и превратился в политический труп, он исчез с большинства украинских телеэкранов и уже не мог массово отравлять российской пропагандой зрителей. Лишь иногда коммунист выходил из небытия, как вот в 2021 году на канале "Наш" (принадлежал другому российскому агенту – Евгению Мураеву ) и ему подобных, чтобы рассказать о "гражданской войне на Донбассе", "внешнем управлении" и другом бреде.

При этом Симоненко стал резидентом на российских политшоу. Вопреки российской агрессии, следствием которой стали оккупация Крыма и часть Донбасса, Симоненко продолжил кататься в Москву, где стал звездой местных пропагандистских телешоу. Там Симоненко клеймил украинские власти и рассказывал, как хороша Россия и как хорошо Украине будет с ней, себя же презентовал как "жертву режима".

После возвращения Симоненко время от времени таскали на допросы и проводили обыски. Иногда находили интересные вещи, например, пистолет Стечкина с глушителем и патроны к нему.

Симоненко на Кубе / фото СБУ

Также СБУ установила факты сотрудничества Симоненко с российскими спецслужбами, но у украинской Фемиды не нашлось времени на достойную оценку поступков главного украинского коммуниста. Возможной причиной такого промедления является наличие у Симоненко "папок" с компроматом на всех коллег и причастных лиц. "Это время пришло" только летом 2023 года.