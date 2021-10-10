Коммунисты – на выход, Фиалу в премьеры: выборы в Чехии завершились сенсацией

В Чехии 8 и 9 октября состоялись парламентские выборы. Предварительные подсчеты голосов показали, что партия власти сенсационно проиграла.

Новое правительство сформирует коалиция либералов, а премьером должен стать Петр Фиала. Еще одна сенсация выборов – в чешский парламент впервые не попали коммунисты.

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Выборы в Чехии: партия власти проиграла

В Чехии 8 – 9 октября состоялись парламентские выборы. По ожиданиям специалистов, данным опросов и первым результатам с участков победу должна была получить партия ANO действующего премьера Андрея Бабиша.

Все изменилось после поступления информации из больших городов. После подсчета 99,5% голосов неожиданно первую строчку занял блок Spolu с показателем в 27,72%.

Spolu – праволиберальный союз он и сейчас имеет около 20% мандатов. Но теперь их количество возрастет почти вдвое, а значит – глава этого союза Петр Фиала, скорее всего, станет премьером.

Партия власти ANO также набрала немало – 27,2%, но этого показателя не хватит, чтобы, собственно, власть удержать.

Дело в том, что на 3 месте оказался еще один либеральный блок, который, очевидно, будет в коалиции с Spolu – "Пираты + STAN" (у них 15,54%). Вместе у них будет 108 депутатских мандатов из 200.

С помощью оффшоров чиновник приобрел замок во Франции.

И обнародованная информация могла повлиять на результаты текущих выборов.

Еще одна, четвертая, партия попала в парламент (больше никто барьер в 5% не преодолел) – это ультранационалисты и праворадикалы из "Свободы и прямой демократии". Им, к слову, прогнозировали куда лучший результат.

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И еще один прогноз, который не оправдался – фактически, третья сенсация выборов – это провал коммунистов. Впервые в истории Чехии они в парламент не попали. Как и вообще ни одна партия левого толка.