Новий уряд сформує коаліція лібералів, а прем'єром має стати Петр Фіала. Ще одна сенсація виборів – до чеського парламенту вперше не потрапили комуністи.

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Вибори у Чехії: партія влади програла

У Чехії 8 – 9 жовтня відбулися парламентські вибори. За очікуванням фахівців, даними опитувань та першими результатами з дільниць перемогу мала б отримати партія ANO чинного прем’єра Андрея Бабіша.

Усе змінилося після надходження інформації з великих міст. Після підрахунку 99,5% голосів несподівано перший рядок виборов блок Spolu з показником у 27,72%.

Spolu – праволіберальний союз, він і зараз має приблизно 20% мандатів. Та тепер їхня кількість зросте чи не вдвічі, а отже – глава цього союзу Петр Фіала, найімовірніше, стане прем’єром.

Партія влади ANO також набрала немало – 27,2%, але цього показника не вистачить, аби, власне, владу утримати.

Річ у тім, що на 3 місці опинився ще один ліберальний блок, який, вочевидь, буде в коаліції з Spolu – "Пірати + STAN" (у них 15,54%). Спільно вони матимуть 108 депутатських мандатів із 200.

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І оприлюднена інформація могла вплинути на результати поточних виборів.

Ще одна, четверта, партія потрапила до парламенту (більше ніхто бар'єр у 5% не подолав) – це ультранаціоналісти та праворадикали з "Свободи та прямої демократії". Їм, до слова, прогнозували куди кращий результат.

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І ще один прогноз, який не справдився – фактично, третя сенсація виборів – це провал комуністів. Вперше в історії Чехії вони до парламенту не потрапили. Як і взагалі жодна партія лівого спрямування.