Коммунизм в Европе все еще живет: как прошлое влияет на избирателей

Поддержка открытых коммунистических партий в Европе достигает 5-7%. Они в основном не имеют весомого влияния, но результаты коммунистического и социалистического прошлого уходят глубже, чем эти несколько процентов.

Коммунизм могут воспринимать как часть неприятного прошлого и никак не ассоциировать с современной демократической Европой. Но это не так. Ряд стран до сих пор голосует за коммунистические или близкие по идеологии партии, а на Кипре за последние годы коммунистическая партия несколько раз была провластной. Про какие страны идет речь, почему Европе и дальше голосует за коммунизм и как прошлое повлияло на украинских избирателей – в материале 24 канала.

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Коммунистическое и социалистическое прошлое ЕС

Есть 3 европейские страны, которые были частью СССР. Это Литва, Латвия и Эстония, которые были под коммунизмом 47 лет. Однако СССР расширил свое влияние и на другие страны – будущие члены Евросоюза. К социалистическому лагерю принадлежали Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Словения, Хорватия и Восточная Германия. Они находились под сферой влияния СССР в течение 40-46 лет.

Украина была частью СССР 70 лет, хоть и не вся. К примеру, Западная Украина почувствовала более меньшее влияние, что является одной из причин электоральной дифференциации на территории Украины сейчас. Об этом подробнее говорится ниже в "Коммунизм в Украине".

Что такое коммунизм?

Это идеология, в основе которой равенство, отсутствие частной собственности и лозунг "от каждого — по способностям, каждому — по потребностям". На самом деле ни одной из стран не удалось воплотить в жизнь идеологию. Вместо утопии, которую предлагали еще древние философы, а впоследствии и европейские, получили авторитаризм, нарушающий естественные права человека. Интересно, что авторитарные режимы обычно правые в идеологии, зато коммунизм – левый. В мире осталось 5 коммунистических стран – Северная Корея, Куба, Китай, Вьетнам и Лаос. И еще две социалистические – Шри-Ланка и Мьянма.

Исследования: коммунистическое прошлое влияет на избирателей сейчас

Граждане посткоммунистических/социалистических государств в среднем меньше поддерживают демократию и больше хотят социального обеспечения со стороны государства.

Такие граждане, скорее всего, голосуют за левые партии. В этих странах также большая доля левых авторитарных.

Левый авторитаризм – это сочетание восприятия левой идеологии и отвержение демократических ценностей. Коммунистические режимы не только сделали своих бывших подданных более левыми и менее демократичными, но и повысили "избирательную родство" между левой идеологией и предпочтениями авторитарного режима на индивидуальном уровне.

Имеет значение не возраст человека, а сколько он прожил в коммунистическом режиме. Чем дольше человек прожил в коммунистическом режиме, тем более он склонен поддерживать социальное обеспечение со стороны государства, меньше поддерживать демократию и с большей вероятностью поддерживать левый авторитаризм.

Исследователи отмечают, что такая ситуация не является следствием особенностей посткоммунистических стран, таких как экономические кризисы или институциональные различия.

Как исследовали?

Американские исследователи в труде "Коммунистические наследия и левоавторитаризм" анализировали 157 опросов, которые провели в 88 странах мира в течение 1990-2009 годов. Были две категории стран: с коммунистическим или социалистическим прошлым и без него. Сравнивали средний уровень поддержки демократии и социального обеспечения населения.

В исследовании отмечают, что коммунистическое и социалистическое прошлое (которые являются левыми идеологиями) способствовало и тому, что в этих странах есть поддержка правых сил. В частности в Польше и Венгрии правые партии применяют антикоммунистическую риторику. Авторы исследования имеют две теории для объяснения этого.

Первое, хоть эти партии ("Право и справедливость" в Польше и "Фидеш" в Венгрии) являются правыми и критикуют коммунизм, экономические платформы, которые они предлагают, являются скорее левыми по сравнению с теми, которые предлагают политические оппоненты.

Второе, у старшего поколения лучше сохранилась поддержка левых идеологий. Напомним, что согласно исследованию, коммунистическое прошлое способствует трем вещам: поддержанию левоавторитаризма, социальных гарантий от государства и недемократических сил. Если это актуально для старшего поколения, то для младшего лучше всего сохранилась неподдержка демократии.

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Как европейцы выбирают левых?

Начиная с выборов в 1995 в Европарламент, европейская группа GUE/NGL всегда набирала стабильных 5-7%.

Справка:

GUE/NGL (Европейские объединенные левые/Лево-зеленые Севера) – это левая политическая группа в Европарламенте, представители которой принадлежат к различным коммунистическим, левосоциалистическим и экологическим партиям Европы. Ее основали в 1989 коммунистические силы Испании, Италии, Дании и Греции, к которым впоследствии присоединились другие страны.

В частности на последних выборах представителей этой группы кв парламент провели Бельгия, Кипр, Чехия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Нидерланды, Португалия, Испания и Швеция. Из этого перечня только Чехия и часть Германии были под влиянием коммунизма в прошлом.

Отдельного внимания заслуживает Кипр, ведь там коммунистическая партия является одной из двух главных. На последних парламентских выборах в 2016 коммунистическая "Прогрессивная партия трудящихся" набрала четверть голосов, уступив место либеральным консерваторам. До этого партия набирала 30-35%. Среди причин: Кипр не почувствовал таких негативных экономических последствий коммунизма, как почувствовали другие страны, и распространены антиамериканские настроения, которые сложились исторически.

Украина и коммунизм

В Украине всегда была электоральная дифференциация. Взгляните только как голосовали за президентов по областям. Запад и Восток редко сходились во мнении. А Львовщина проголосовала так, как Восточная Украина лишь раз, – когда выбрали Петра Порошенко 5-м президентом Украины в первом туре. Бывший президент получил относительное или абсолютное большинство в каждой из областей.



Результаты выборов в Украине по областям / Инфографика 24 канала

Запад Украины меньше времени был в СССР. Если центральная, восточная и южная части Украины оказалась там еще в 1919, то Западная Украина – лишь в 1939, что на 20 лет позже. Именно исторические предпосылки и являются причиной того, что Западная Украина голосует иначе, чем остальная страна.

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Разрешены ли коммунистические партии в Украине?

Регистрацию Коммунистической партии Украины пытались отменить еще в 2015 году, когда приняли закон о декоммунизации. Тогда министр юстиции подписал приказ, согласно которому КПУ потеряла возможность участвовать в политической жизни государства. Однако в 2019 году Коммунистическая партия и ее лидер Петр Симоненко пожаловались в суд на решение Минюста закона о декоммунизации. Окружной админсуд Киева открыл дело по этому иску. Суд продолжается до сих пор.



Коммунистическая партия Украины за последние 4 года получила 14,07 миллиона гривен взносов. Из них 11,7 миллиона гривен в течение прошлого года.

Новые лица коммунизма

Не все партии, исповедующие коммунистическую, социалистическую или близкую к этому идеологию, называют себя так.

К примеру, в исследовании видно, что жители бывших коммунистических/социалистических государств, стремятся получать социальную поддержку от государства. Это бесплатная медицина, образование, социальная помощь, субсидии и прочее. Именно эта сторона присуща социал-демократам, одной из самых распространенных идеологий в Европе. К слову, риторика социального обеспечения является популярной и в Украине. Никакие выборы не пройдут без обещания повышения пенсий, снижения тарифов и предоставления социальной помощи.

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В статье "Тридцать лет после падения Берлинской стены живут привидения западноевропейского коммунизма" LSE говорится, что коммунизм сегодня эволюционировал. Он подстраивается под новые реалии, но не исчезает. Теперь он скрывается за названиями пролетарский, рабочий, социалистический, левый, зеленый, социальный протест, то есть все, что левее социал-демократии.