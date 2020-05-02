Комунізм в Європі все ще живе: як минуле впливає на виборців

Підтримка відкритих комуністичних партій в Європі сягає 5-7%. Вони здебільшого не мають вагомого впливу, але результати комуністичного та соціалістичного минулого сягають глибше за ці кілька відсотків.

Комунізм можуть сприймати як частину неприємного минулого і аж ніяк не асоціювати з сучасною демократичною Європою. Але це не так. Низка країн і досі голосує за комуністичні чи близькі до ідеології партії, а на Кіпрі за останні роки комуністична партія кілька разів була провладною. Про які країни йдеться, чому Європі і далі голосує за комунізм та як минуле вплинуло на українських виборців – у матеріалі 24 каналу.

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Комуністичне та соціалістичне минуле ЄС

Є 3 європейські країни, які були частиною СРСР. Це Литва, Латвія та Естонія, які були під комунізмом 47 років. Проте СРСР розширив свій вплив і на інші країни-майбутні члени Євросоюзу. До соціалістичного табору належали Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, Румунія, Болгарія, Словенія, Хорватія та Східна Німеччина. Вони перебували під сферою впливу СРСР протягом 40-46 років.

Україна була частиною СРСР 70 років, хоч і не вся. До прикладу, Західна Україна відчула менший вплив, що є однією із причин електоральної диференціації на території України зараз. Про це детальніше йдеться нижче у "Комунізм в Україні".

Що таке комунізм?Це ідеологія, в основі якої рівність, відсутність приватної власності та гасло "від кожного — за здібностями, кожному — за потребами". Насправді жодній з країн не вдалося втілити в життя ідеологію. Замість утопії, яку пропонували ще древні філософи, а згодом і європейські, отримали авторитаризм, який порушує природні права людини. Цікаво, що авторитарні режими зазвичай є правими в ідеології, натомість комунізм – лівий. У світі залишилося 5 комуністичних країн – Північна Корея, Куба, Китай, В'єтнам та Лаос. Та ще дві соціалістичні – Шрі-Ланка та М’янма.

Дослідження: комуністичне минуле впливає на виборців зараз

Громадяни посткомуністичних/соціалістичних держав в середньому менше підтримують демократію та більше хочуть соціального забезпечення з боку держави.

Такі громадяни швидше за все голосують за ліві партії громадяни. В цих країнах також більша частка лівих авторитарних.

Лівий авторитаризм – це поєднанням сприйняття лівої ідеології та відкиданням демократичних цінностей. Комуністичні режими не тільки зробили своїх колишніх підданих більш лівими та менш демократичними, але й підвищили "виборчу спорідненість" між лівою ідеологією та уподобанням авторитарного режиму на індивідуальному рівні.

Має значення не вік людини, а скільки вона прожила в комуністичному режимі. Чим довше людина прожила в комуністичному режимі, тим більш вона схильна підтримувати соціальне забезпечення з боку держави, менше підтримувати демократію та з більшою ймовірністю підтримувати лівий авторитаризм.

Дослідники зазначають, що така ситуація не є наслідком особливостей посткомуністичних країн, таких як економічні кризи чи інституційні відмінності.

Як досліджували?Американські дослідники у праці "Комуністичні спадщини та лівоавторитаризм" аналізували 157 опитувань, які провели у 88 країнах світу впродовж 1990-2009 років. Були дві категорії країн: з комуністичним чи соціалістичним минулим та без нього. Порівнювали середній рівень підтримки демократії та соціального забезпечення населення.

У дослідженні зазначають, що комуністичне та соціалістичне минуле (які є лівими ідеологіями) сприяло і тому, що в цих країнах є підтримка правих сил. Зокрема у Польщі та Угорщині праві партії застосовують антикомуністичну риторику. Автори дослідження мають дві теорії для пояснення цього.

Перше, хоч ці партії ("Право і справедливість" у Польщі та "Фідеш" в Угорщині) є правими і критикують комунізм, економічні платформи, які вони пропонують, є радше лівими у порівнянні з тими, які пропонують політичні опоненти.

Друге, у старшого покоління краще збереглася підтримка лівих ідеологій. Нагадаємо, що згідно з дослідженням, комуністичне минуле сприяє трьом речам: підтримці лівоавторитаризму, соціальних гарантій від держави та недемократичних сил. Якщо це актуально для старшого покоління, то для молодшого найкраще збереглася непідтримка демократії.

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Як європейці обирають лівих?

Починаючи з виборів у 1995 до Європарламенту, європейська група GUE/NGL завжди набирала стабільних 5-7%.

Довідка:

GUE/NGL (Європейські об'єднані ліві/Ліво-зелені Півночі) – це ліва політична група в Європарламенті, представники якої належать до різних комуністичних, лівосоціалістичних і екологічних партій Європи. Її започаткували у 1989 комуністичні сили Іспанії, Італії, Данії та Греції, до яких згодом долучилися інші країни.

Зокрема на останніх виборах представників цієї групи до парламенту провели Бельгія, Кіпр, Чехія, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Ірландія, Нідерланди, Португалія, Іспанія та Швеція. З цього переліку лише Чехія та частина Німеччини були під впливом комунізму в минулому.

Окремої уваги заслуговує Кіпр, адже там комуністична партія є однією з двох головних. На останніх парламентських виборах у 2016 комуністична "Прогресивна партія працівників" набрала чверть голосів, поступившись місцем ліберальним консерваторам. До цього партія набирала 30-35%. Серед причин: Кіпр не відчув таких негативних економічних наслідків комунізму як відчули інші країни та поширені антиамериканські настрої, що склалися історично.

Україна та комунізм

В Україні завжди була електоральна диференціація. Погляньте тільки як голосували за президентів за областями. Захід та Схід рідко сходилися в думці. А Львівщина проголосувала так як Східна Україна лише раз – коли обрали Петра Порошенка 5-им президентом України в першому турі. Колишній президент здобув відносну чи абсолютно більшість в кожній з областей.



Результати виборів в Україні за областями / Інфографіка 24 каналу

Захід України менше часу був в СРСР. Якщо центральна, східна та південна частини України опинилася там ще у 1919, то Західна Україна – лише у 1939, що на 20 років пізніше. Саме історичні передумови і є причиною того, що Західна Україна голосує інакше, ніж решта країни.

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Чи дозволені комуністичні партії в Україні?Реєстрацію Комуністичної партії України намагалися скасувати ще у 2015 році, коли прийняли закон про декомунізацію. Тоді міністр юстиції підписав наказ, згідно з яким КПУ втратила можливість брати участь у політичному житті держави. Однак у 2019 році Комуністична партія та її лідер Петро Симоненко поскаржились до суду на рішення Мін'юсту закону про декомунізацію. Окружний адмінсуд Києва відкрив справу за цим позовом. Суд триває досі.



Комуністична партія України за останні 4 роки отримала 14,07 мільйона гривень внесків. З них 11,7 мільйона гривень протягом минулого року.

Нові обличчя комунізму

Не всі партії, які сповідують комуністичну, соціалістичну чи близьку до цього ідеологію, називають себе так.

До прикладу, у дослідженні видно, що мешканці колишніх комуністичних/соціалістичних держав, прагнуть отримувати соціальну підтримку від держави. Це безплатна медицина, освіта, соціальна допомога, субсидії та інше. Саме ця сторона притаманна соціал-демократам, одній з найпоширеніших ідеологій у Європі. До слова, риторика соціального забезпечення є популярною і в Україні. Жодні вибори не пройдуть без обіцянки підвищення пенсій, зменшення тарифів та надання соціальної допомоги.

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У статті "Тридцять років після падіння Берлінської стіни живуть привиди західноєвропейського комунізму" LSE, що комунізм сьогодні еволюціонував. Він підлаштовується під нові реалії, але не зникає. Тепер він ховається за назвами пролетарський, робітничий, соціалістичний, лівий, зелений, соціальний протест, тобто все, що лівіше соціал-демократії.