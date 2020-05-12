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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ
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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ

Компании обманывают украинцев, обещая полеты с 22 мая

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Україна поки не планує відновлювати авіаперевезення
Україна поки не планує відновлювати авіаперевезення / Фото 24 каналу

Авиаперевозчики, которые обещают полеты из Украины уже в мае-июне, вводят украинских клиентов в заблуждение. По крайней мере так утверждают в министерстве инфраструктуры.

Открытие авиапространства Украины пока только в планах и все будет опираться на эпидемиологическую ситуацию и действия других стран. Об этом в комментарии hromadske сообщила пресс-секретарь Министерства инфраструктуры Украины Оксана Герасимова.

Тем временем Ryanair планирует возобновить полеты по всей Европе и из Украины с 1 июля

Такие действия (продажа билетов с 23 мая – 24 канал) до принятия решений правительством являются преждевременными и вводят в заблуждение пассажиров. Рекомендации по работе аэропортов готовятся, открытие сообщения с другими странами зависит от решений соответствующих правительств,
– пояснила Герасимова.

В Мининфраструктуры отметили, что необходимо ориентироваться на официальные заявления и решения правительства. Ведь решение о возобновлении полетов должен одобрить именно Кабинет Министров: именно это узаконит деятельность авиаперевозчиков и откроет авиапространство.

К этому уже готовятся и в частности в Министерстве инфраструктуры: "Министерство подготовило изменения в соответствующие постановления правительства, которые должны быть одобрены для восстановления всех видов сообщений, не только авиа, – добавила Герасимова.

Также там напомнили, что Европейский Союз до 15 июня не рекомендовал странам-членам открытие границ для граждан других государств не из ЕС.

Что этому предшествовало?

10 мая сразу три международные авиакомпании Wizz Air, Czech Airlines и Lufthansa заявили о возобновлении рейсов из Украины. Полеты якобы должны возобновить в конце мая – начале июня. Тем временем уже можно забронировать билеты на рейсы Wizz Air из Киева, Запорожья, Львова, Одессы и Харькова, начиная с 23 мая.

Авиакомпания Ryanair тоже готовится к возобновлению полетов по Европе и в Украину. Однако, в отличие от других компаний, Ryanair на официальном сайте объявил, что старт будет с 1 июля.

Авиация на карантине: коротко

  • Международные пассажирские авиаперевозки ограничены с 17 марта. 27 марта Украина полностью закрыла свои границы для пассажирских перевозок.
  • Накануне и за несколько дней после этого решения Украина спецчартерами эвакуировала своих граждан из разных уголков мира. Подробнее – по ссылке.
  • Владислав Криклий заявлял, что министерство работает над возобновлением авиасообщения. Но речь идет лишь о внутренних полетах. Ведь в международных пока не будет нужды из-за необходимости проведения обсервации после возвращения из-за границы.
  • Правительство разработало пять этапов выхода из карантина. На третьем из них предусмотрено восстановление междугородных перевозок в пределах области, на четвертом – возобновление работы общественного транспорта. Относительно открытия границ и работы аэропортов – информации там нет.
  • Даже в мае Украина позволяет спецрейсы ради эвакуации граждан. Например, 10 мая состоялись три рейса – из Индии, Китая и Германии.
  • Кроме того, по спецусловиям Украина выполняет рейсы по доставке заробитчан в Европу. Такие рейсы уже состоялись в Лондон, Вену, Хельсинки, Франкфурт.

Етапи виходу
5 этапов выхода из карантина / Инфографика 24 канала

Автор: Вероника Климская
Теги: Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Путешествия Новости Украины Транспорт авиация Владислав Криклий Министерство инфраструктуры Wizz Air Ryanair
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