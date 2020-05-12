Компанії обманюють українців, обіцяючи польоти з 22 травня

Авіаперевізники, які обіцяють польоти з України вже у травні-червні, вводять українських клієнтів в оману. Принаймні так стверджують у міністерстві інфраструктури.

Відкриття авіапростору України поки лише в планах і все опиратиметься на епідеміологічну ситуацію і дії інших країн. Про це у коментарі hromadske повідомила прессекретарка Міністерства інфраструктури України Оксана Герасимова.

Тим часом Ryanair планує відновити польоти по всій Європі та з України з 1 липня

Такі дії (продаж квитків з 23 травня – 24 канал) до ухвалення рішень урядом є передчасними та вводять в оману пасажирів. Рекомендації щодо роботи аеропортів готуються, відкриття сполучення з іншими країнами залежить від рішень відповідних урядів,

– пояснила Герасимова.

У Мінінфраструктури наголосили, що необхідно орієнтуватись на офіційні заяви та рішення уряду. Адже рішення про відновлення польотів має схвалити саме Кабінет Міністрів: саме це узаконить діяльність авіаперевізників та відкриє авіапростір.

До цього вже готуються і зокрема в Міністерстві інфраструктури: "Міністерство підготувало зміни до відповідних постанов уряду, які мають бути схвалені для відновлення всіх видів сполучень, не тільки авіа, – додала Герасимова.

Також там нагадали, що Європейський Союз до 15 червня не рекомендував країнам-членам відкриття кордонів для громадян інших держав не з ЄС.

Що цьому передувало?

10 травня одразу три міжнародні авіакомпанії Wizz Аir, Czech Airlines та Lufthansa заявили про поновлення рейсів з України. Польоти нібито мають відновити наприкінці травня – початку червня. Тим часом вже можна забронювати квитки на рейси Wizz Аir з Києва, Запоріжжя, Львова, Одеси і Харкова, починаючи з 23 травня.

Авіакомпанія Ryanair теж готується до відновлення польотів по Європі і до України. Однак, на відміну від інших компаній, Ryanair на офіційному сайті оголосив, що старт буде з 1 липня.

Авіація на карантині: коротко

Міжнародне пасажирське авіаперевезення обмежене з 17 березня . 27 березня Україна повністю закрила свої кордони для пасажирських перевезень.

евакуювала своїх громадян із різних куточків світу. Докладніше – Напередодні та за декілька днів після цього рішення Україна спецчартерамиіз різних куточків світу. Докладніше – за посиланням

Владислав Криклій заявляв, що міністерство працює над відновленням авіасполучення . Але мова йде лише про внутрішні польоти. Адже в міжнародних поки не буде потреби через необхідність проведення обсервації після повернення з-за кордону.

Уряд розробив п'ять етапів виходу з карантину. На третьому з них передбачено відновлення міжміських перевезень в межах області, на четвертому – відновлення роботи громадського транспорту. Щодо відкриття кордонів та роботи аеропортів – інформації там немає.

– інформації там немає. Навіть у травні Україна дозволяє спецрейси заради евакуації громадян . Наприклад, 10 травня відбулися три рейси – з Індії, Китаю та Німеччини.

. Наприклад, 10 травня відбулися три рейси – з Індії, Китаю та Німеччини. Окрім того, за спецумовами Україна виконує рейси із доставки заробітчан в Європу. Такі рейси вже відбулися в Лондон, Відень, Хельсинкі, Франкфурт.



5 етапів виходу з карантину / Інфографіка 24 каналу