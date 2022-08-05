Несмотря на обещания: гигант Bosch, вероятно, возит в Россию товары двойного назначения

Немецкая компания Bosch, чьи изделия Россия использовала для изготовления бронетехники, вероятно, продолжила сотрудничество с путинским режимом. Хотя раньше представители гиганта убеждали, что не будут этого делать.

По данным источников 24 канала среди украинских перевозчиков, для перевозки грузов двойного назначения в Россию или по крайней мере на определенном этапе пути, судя по всему, используют польскую компанию, которую основала украинка. Речь идет о Марине Маляренко, владеющей зарегистрированной в Варшаве компанией Alesco tsl sp. z oo Она ошибочно выложила в чат сообщества перевозчиков товарно-транспортную накладную, свидетельствующую о том, что Bosch якобы завозит в Россию товары двойного назначения, которые используются при изготовлении военной техники.

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Согласно документу, ООО Robert Bosch Saratov заказала у другого немецкого производителя Nabaltec AG 20 тонн оксида алюминия – химического вещества, входящего в товары двойного назначения.

Товар могут использовать в нефтеперерабатывающей, химической и автомобильной отраслях.

В товарной накладной указано, что фирма украинки Alesco по заказу российского филиала Bosch занималась перевозкой 20 паллет вещества NABALOX® NO 105-71 RA.



CMR на перевозку оксида алюминия на заказ российского филиала Bosch / Фото с фейсбука Юрия Марчука

В коде транспортируемого товара указан европейский таможенный классификатор 28182000, который соответствует оксиду алюминия.



Таможенный классификатор европейского образца / Скриншот с европейского таможенного портала

В россии оксид алюминия имеет классификатор 281820000 и входит в список товаров двойного назначения. Эксперты говорят, что последние цифры классификации могут различаться в отдельных странах, поэтому в России указан дополнительный 0.



Оксид алюминия могут использовать для создания вооружения и военной техники / Скриншот с сайта IFCG

Согласно официальному релизу Bosch от 18 марта 2022 года, компания должна свернуть поставки и производство продукции, которая может использоваться россиянами в "негражданских" целях. Об этом писал также глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, отметивший, что Bosch должна выйти с российского рынка.

Напомним, что впервые о деталяхзаговорили тогда, когда украинские военные захватили российский бронированный автомобиль "Тигр", зенитный комплекс "Панцирь" и другое смертоносное железо. Под капотом "Тигра" и "Панцире" были обнаружены

Незадолго до этого в официальном письме от компании экс-министру Кабмина Дмитрию Дубилету в Bosch указали, что перестали принимать заявки от российских автопроизводителей и остановили поставки продукции для них.

Как филиал немецкого гиганта мог возобновить сотрудничество с россией

Уже в июле этого года филиал немецкого гиганта начал заказывать нужную для производства в России продукцию.

Так, погрузка нужной немцам в россии продукции проходила 29 июля в немецком Швандорфе. После этого тягач и прицеп с номерами WGM 5145C/WGM2378P отвозил груз в польский склад.

По словам перевозчика Юрия Марчука, описавшего ситуацию в своем фейсбуке, владелица Alesco не могла не знать о том, что получателем груза является зарегистрированная в России компания, ведь в документах указан адрес конечной доставки товара – город Энгельс, Саратовской области. Именно по этому адресу зарегистрировано ООО "Роберт Бош Саратов".

Более того, скорее всего, речь не идет об изготовлении бытовой техники, ведь этот филиал немецкого гиганта специализируется именно на изготовлении автокомпонентов.

Заказчик груза "Роберт Бош Саратов" занимается изготовлением автомобильной продукции / Скриншот с портала СБИС

Отметим, что согласно данным из открытых реестров, единственным учредителем ООО "Роберт Бош Саратов" является немецкая компания Robert Bosch GmbH, владеющая долей в размере 104,774 млн российских рублей, что составляет 100% уставного капитала российской компании.



Владельцем российской компании является немецкая компания Bosch / Скриншот с портала СБИС

Таким образом, российская компания, полностью принадлежащая немецкой компании Bosch, осуществляет закупку товаров двойного назначения у немецкой компании Nabaltec AG. В частности, последняя известная поставка осуществлялась 29 июля 2022 года, несмотря на санкции, введенные Европейским Союзом.

Из открытых источников мы знаем, что продукция Bosch устанавливалась на русской военной технике. Согласно позиции 0С002 единого списка товаров двойного использования, товар по коду 281820000 (оксид алюминия) является именно таким товаром. Понятно, что польские таможенники не пропустили бы подсанкционную продукцию в Россию, но мы не знаем, для изготовления каких именно деталей немецкая фирма заказала этот товар. Нельзя исключать, что речь идет о так называемом buisness as usual, а немцы просто продолжают помогать россии, делая это обходными путями.

– отметили 24 канала в комментарии сотрудники украинской таможенной службы.

Итак, вполне вероятно, что Bosch на все обещания возобновляет свою деятельность в России, или же завозит для путина необходимые для изготовления военной техники товары.

Редакция 24 канала обратилась с официальным запросом к представительству компании BOSCH в Украине по поводу обстоятельств поставки товара в Россию.

Более того, директором ООО "Роберт Бош Саратов" является гражданин Германии Рихтер Вернер Бернхард. Его компания в 2021 году официально получила 249 миллионов рублей чистого дохода. Конечно, из этой суммы компания заплатила стране-агрессору значительную сумму налогов, которые, в частности, трансформировались в танки, артиллерию и бронетехнику, ежедневно убивающую украинцев.



Сумма дохода компании "Роберт Бош Саратов" за 2021 год / Скриншот с портала СБИС

Что говорят в министерствах

Редакция 24 канала обратилась в МИД и Минэкономики за комментарием по поводу вероятной перевозки из Германии в россию товаров двойного назначения. В обоих ведомствах пообещали проверить информацию и отреагировать должным образом.

Привычная история для немцев

Эксперт-аналитик Борис Кушнирук отмечает, что история с обходом санкций для Bosch – не нова. По его словам, немцы в этом плане "не страдают большими комплексами". Правда, проверкой того, использует ли Россия в военной технике детали Bosch, должны заниматься соответствующими структурами. Это вопрос разведки.

Единственное, что может делать Украина – высказывать по этому поводу протесты, а также передавать информацию США, поскольку американцы к таким вещам относятся критически,

– считает экономист.

Есть основания потребовать санкций против Bosch, – аналитик

Кроме того, по мнению эксперта, Россия использует так называемый параллельный импорт для ввоза запрещенных товаров через посредников. Однако когда речь идет о товарах двойного использования, Bosch обязана контролировать конечного покупателя. Поэтому в этом случае есть основания потребовать санкций в отношении этой компании.

Нужна максимальная огласка

По словам Кушнирука, репутационная составляющая для немцев может иметь не столь существенное значение. В то же время, когда по этому поводу возбудят уголовные дела, пойдут финансовые вопросы – это другое.

Единственный механизм – чтобы украинская сторона предоставила максимальную огласку, что Bosch может продолжать деятельность, направленную на убийство украинских граждан. Должно быть определенное санкционное давление из-за немецкого правительства,

– подчеркнул Кушнирук.

Экономист подчеркнул, что огласка должна быть и через дипломатические каналы и обращения к странам НАТО. Нужно доносить мнение, что страны НАТО помогают нам остановить Россию, а немецкие компании при этом способствуют стране-агрессоре.