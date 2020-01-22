Компания General Electric примет участие в расследовании авиакатастрофы в Иране: детали
Американская компания General Electric Co получила от властей США разрешение на участие в расследовании катастрофы самолета МАУ вблизи Тегерана. Компания является сборщиком двигателей для самолетов Boeing 737.
Об участии компании в расследовании сообщает Devdiscourse.
Обратите внимание: Черные ящики сбитого МАУ: Иран обратился за помощью
General Electric Co получила лицензию Министерства финансов США на помощь в расследовании катастрофы украинского пассажирского самолета, который был случайно сбит иранскими силами,
– говорится в сообщении.
Компания General Electric, вместе с Safran SA, является совладельцем американо-французской фирмы CFM. Именно эта фирма изготовила двигатели для сбитого над Тегераном самолета Boeing 737.
Что известно о General Electric?Американская многоотраслевая корпорация, крупнейший в мире производитель многих видов техники. Производит локомотивы, энергетические установки, газовые турбины, авиационные двигатели, медицинское оборудование, а также осветительную технику, пластмассу и герметики.
Авиакатастрофа МАУ в Иране: коротко
- Утром 8 января украинский самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился в Иране. В самолете были 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа – никто из них не выжил.
- Иран сначала заявлял, что трагедия произошла из-за технических проблем самолета. В МАУ настаивали, что самолет был исправным и за 2 дня до авиакатастрофы проходил технический осмотр. Лишь 11 января Иран официально сообщил, что его военные случайно сбили украинский самолет.
- 16 января завершили идентифицировать тела 11 погибших украинцев, 19 января их доставили в Украину.
- В последние дни остро стоит вопрос передачи черных ящиков для декодирования в Украину. Между сторонами продолжаются сложные переговоры.
- Иран обратился за помощью в расшифровке черных ящиков в США и Францию. Ведь у Ирана нет технологий, которые необходимы для этого.
Авиакатастрофа МАУ в небе над Тегераном: основное / Инфографика 24 канала