Компания General Electric примет участие в расследовании авиакатастрофы в Иране: детали

Американская компания General Electric Co получила от властей США разрешение на участие в расследовании катастрофы самолета МАУ вблизи Тегерана. Компания является сборщиком двигателей для самолетов Boeing 737.

Об участии компании в расследовании сообщает Devdiscourse.

Обратите внимание: Черные ящики сбитого МАУ: Иран обратился за помощью

General Electric Co получила лицензию Министерства финансов США на помощь в расследовании катастрофы украинского пассажирского самолета, который был случайно сбит иранскими силами,

– говорится в сообщении.

Компания General Electric, вместе с Safran SA, является совладельцем американо-французской фирмы CFM. Именно эта фирма изготовила двигатели для сбитого над Тегераном самолета Boeing 737.

Что известно о General Electric?Американская многоотраслевая корпорация, крупнейший в мире производитель многих видов техники. Производит локомотивы, энергетические установки, газовые турбины, авиационные двигатели, медицинское оборудование, а также осветительную технику, пластмассу и герметики.

Авиакатастрофа МАУ в Иране: коротко

Утром 8 января украинский самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился в Иране. В самолете были 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа – никто из них не выжил.

Иран сначала заявлял, что трагедия произошла из-за технических проблем самолета. В МАУ настаивали, что самолет был исправным и за 2 дня до авиакатастрофы проходил технический осмотр. Лишь 11 января Иран официально сообщил, что его военные случайно сбили украинский самолет.

16 января завершили идентифицировать тела 11 погибших украинцев, 19 января их доставили в Украину.

В последние дни остро стоит вопрос передачи черных ящиков для декодирования в Украину. Между сторонами продолжаются сложные переговоры.

Иран обратился за помощью в расшифровке черных ящиков в США и Францию. Ведь у Ирана нет технологий, которые необходимы для этого.



Авиакатастрофа МАУ в небе над Тегераном: основное / Инфографика 24 канала