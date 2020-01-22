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      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТИ АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ
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      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТИ АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ

      Компания General Electric примет участие в расследовании авиакатастрофы в Иране: детали

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      General Electric примет участие в расследовании катастрофы самолета МАУ / GettyImages

      Американская компания General Electric Co получила от властей США разрешение на участие в расследовании катастрофы самолета МАУ вблизи Тегерана. Компания является сборщиком двигателей для самолетов Boeing 737.

      Об участии компании в расследовании сообщает Devdiscourse.

      Обратите внимание: Черные ящики сбитого МАУ: Иран обратился за помощью

      General Electric Co получила лицензию Министерства финансов США на помощь в расследовании катастрофы украинского пассажирского самолета, который был случайно сбит иранскими силами,
      – говорится в сообщении.

      Компания General Electric, вместе с Safran SA, является совладельцем американо-французской фирмы CFM. Именно эта фирма изготовила двигатели для сбитого над Тегераном самолета Boeing 737.

      Что известно о General Electric?Американская многоотраслевая корпорация, крупнейший в мире производитель многих видов техники. Производит локомотивы, энергетические установки, газовые турбины, авиационные двигатели, медицинское оборудование, а также осветительную технику, пластмассу и герметики.

      Авиакатастрофа МАУ в Иране: коротко

      • Утром 8 января украинский самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился в Иране. В самолете были 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа – никто из них не выжил.
      • Иран сначала заявлял, что трагедия произошла из-за технических проблем самолета. В МАУ настаивали, что самолет был исправным и за 2 дня до авиакатастрофы проходил технический осмотр. Лишь 11 января Иран официально сообщил, что его военные случайно сбили украинский самолет.
      • 16 января завершили идентифицировать тела 11 погибших украинцев, 19 января их доставили в Украину.
      • В последние дни остро стоит вопрос передачи черных ящиков для декодирования в Украину. Между сторонами продолжаются сложные переговоры.
      • Иран обратился за помощью в расшифровке черных ящиков в США и Францию. Ведь у Ирана нет технологий, которые необходимы для этого.

      авіактастрофа
      Авиакатастрофа МАУ в небе над Тегераном: основное / Инфографика 24 канала

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости США Авиакатастрофа МАУ в Иране авиация МАУ Расследования
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