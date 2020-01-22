Компанія General Electric братиме участь у розслідуванні авіакатастрофи в Ірані: деталі

Американська компанія General Electric Co отримала від влади США дозвіл на участь в розслідуванні катастрофи літака МАУ поблизу Тегерана. Компанія є виробником двигунів для літаків Boeing 737.

Про участь корпорації у розслідуванні повідомляє Devdiscourse.

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General Electric Co отримала ліцензію від Міністерства фінансів США на допомогу у розслідуванні катастрофи українського пасажирського літака, який був випадково збитий іранськими силами,

– йдеться в повідомленні.

Компанія General Electric, разом із Safran SA, є співвласником американсько-французької фірми CFM. Саме ця фірма виробила двигуни для збитого над Тегераном літака Boeing 737.

Що відомо про General Electric? Американська багатогалузева корпорація, найбільший у світі виробник багатьох видів техніки. Виробляє локомотиви, енергетичні установки, газові турбіни, авіаційні двигуни, медичне обладнання, а також освітлювальну техніку, пластмаси та герметики.

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