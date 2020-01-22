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      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТІ АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ
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      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТІ АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ

      Компанія General Electric братиме участь у розслідуванні авіакатастрофи в Ірані: деталі

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      General Electric братиме участь у розслідуванні катастрофи літака МАУ / GettyImages

      Американська компанія General Electric Co отримала від влади США дозвіл на участь в розслідуванні катастрофи літака МАУ поблизу Тегерана. Компанія є виробником двигунів для літаків Boeing 737.

      Про участь корпорації у розслідуванні повідомляє Devdiscourse.

      Зверніть увагу: Чорні скриньки збитого МАУ: Іран звернувся по допомогу

      General Electric Co отримала ліцензію від Міністерства фінансів США на допомогу у розслідуванні катастрофи українського пасажирського літака, який був випадково збитий іранськими силами, 
      – йдеться в повідомленні.

      Компанія General Electric, разом із Safran SA, є співвласником американсько-французької фірми CFM. Саме ця фірма виробила двигуни для збитого над Тегераном літака Boeing 737.

      Що відомо про General Electric? Американська багатогалузева корпорація, найбільший у світі виробник багатьох видів техніки. Виробляє локомотиви, енергетичні установки, газові турбіни, авіаційні двигуни, медичне обладнання, а також освітлювальну техніку, пластмаси та герметики. 

      Авіакатастрофа МАУ в Ірані: коротко

      • Вранці 8 січня український літак Boeing 737-800 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився в Ірані. У літаку були 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу – ніхто із них не вижив.
      • Іран спершу заявляв що трагедія сталася через технічні проблеми літака. У МАУ наполягали, що літак був справним і за 2 дні до авіакатастрофи проходив технічний огляд. Лише 11 січня Іран офіційно повідомив, що його військові випадково збили український літак.
      • 16 січня завершили ідентифікувати тіла 11 загиблих українців, 19 січня їх доправили до України.
      • Останніми днями гостро стоїть питання передачі чорних скриньок для декодування до України. Між сторонами тривають складні перемовини. 
      • Іран звернувся по допомогу у розшифруванні чорних скриньок до США та Франції. Адже Іран не має технологій, які необхідні для цього. 

      авіактастрофа
      Авіакатастрофа МАУ у небі над Тегераном: основне / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Авіакатастрофа МАУ в Ірані Розслідування МАУ Новини США авіація
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