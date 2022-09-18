Компенсация неиспользованного отпуска при увольнении: каковы права у переселенцев

В случае увольнения работник имеет право на компенсацию за все неиспользованные дни ежегодного отпуска. Специалисты объяснили, что делать внутренне перемещенным лицам, которые планируют уволиться.

Главный государственный инспектор Владимир Коптиков рассказал, что работникам, имеющим детей или совершеннолетнего ребенка-лицо с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, в случае увольнения также выплачивают денежную компенсацию за неиспользованный дополнительный отпуск.

Заметьте Выплата за трудоустройство ВПЛ: сколько получили предприниматели

Уволенные работники имеют право на компенсацию за неиспользованный отпуск

Денежная компенсация выплачивается за неиспользованные дни ежегодных отпусков из расчета полной продолжительности в случае увольнения:

руководящих,

педагогических,

научных,

научно-педагогических работников,

специалистов учебных заведений,

Обратите внимание, что для этого такие работники должны проработать до увольнения не менее 10 месяцев.

При увольнении работника все принадлежащие ему от предприятия суммы выплачивают в день увольнения. Если же он тогда не работал, эти деньги необходимо выплатить не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете.

Копитков объяснил, что внутренне перемещенное лицо может прекратить трудовой договор в одностороннем порядке. Для этого следует подать в центр занятости по месту жительства заявление на имя работодателя о прекращении трудового договора.

В свою очередь центр занятости в день прекращения трудового договора сообщит об этом:

работодателю (любыми средствами коммуникации, в том числе электронными);

территориальному органу Пенсионного фонда Украины;

органу Государственной налоговой службы

Будет интересно – боевик оговорился и назвал истинную цель путина: смотрите видео