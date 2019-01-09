Компенсация за некачественные комуслуги: на какую сумму могут рассчитывать украинцы
В Нацкомиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (более известная по аббревиатуре НКРЕКП) объяснили, как украинцы смогут получать компенсацию за некачественные коммунальные услуги.
Речь идет, в частности, о некачественном электроснабжении. Соответствующий порядок вступил в силу еще 24 ноября 2018 года.
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Председатель Нацкомиссии Оксана Кривенко в своем Facebook объяснила, по какому алгоритму работает схема получения компенсации за некачественные услуги по электроснабжению.
Такая компенсация будет предоставляться автоматически за счет уменьшения счета в квитанции на оплату электроэнергии в срок до 75 дней со дня нарушения установленных сроков.
Компания сама определяет, каким потребителям она должна предоставить компенсацию, и сообщает об этом потребителям. Если в течение установленного срока компенсация не была предоставлена, ее размер увеличивается,
– отметила руководитель регулятора.
В НКРЕКП уточнили, что для украинцев, которые относятся к категориям бытовых потребителей, размер такой компенсации может составлять от 100 до 200 гривен.
Для небытовых потребителей (предприятий) эта сумма может колебаться в пределах 200-600 гривен.
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О том, что вам начислена компенсация за некачественные комуслуги, компания обязана информировать. Они могут сделать это одним из доступных способов:
- в счете об оплате электроэнергии;
- или в "личном кабинете" потребителя на официальном веб-сайте компании;
- или письмом на официальном бланке.
Ранее в НКРЭКУ сообщили, за несоблюдение каких стандартов по энергоснабжению предусмотрена компенсация.
Больше о том, какие изменения ждут рынок электроэнергии Украины в 2019-м читайте в материале: Реформа электроснабжения: как будем платить за электроэнергию в 2019.
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