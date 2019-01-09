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      Компенсация за некачественные комуслуги: на какую сумму могут рассчитывать украинцы

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      Украинцы смогут получать компенсацию за некачественные коммунальные услуги
      Украинцы смогут получать компенсацию за некачественные коммунальные услуги / 24 канал

      В Нацкомиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (более известная по аббревиатуре НКРЕКП) объяснили, как украинцы смогут получать компенсацию за некачественные коммунальные услуги.

      Речь идет, в частности, о некачественном электроснабжении. Соответствующий порядок вступил в силу еще 24 ноября 2018 года.

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      Председатель Нацкомиссии Оксана Кривенко в своем Facebook объяснила, по какому алгоритму работает схема получения компенсации за некачественные услуги по электроснабжению.

      Такая компенсация будет предоставляться автоматически за счет уменьшения счета в квитанции на оплату электроэнергии в срок до 75 дней со дня нарушения установленных сроков.

      Компания сама определяет, каким потребителям она должна предоставить компенсацию, и сообщает об этом потребителям. Если в течение установленного срока компенсация не была предоставлена, ее размер увеличивается,
      – отметила руководитель регулятора.

      В НКРЕКП уточнили, что для украинцев, которые относятся к категориям бытовых потребителей, размер такой компенсации может составлять от 100 до 200 гривен.

      Для небытовых потребителей (предприятий) эта сумма может колебаться в пределах 200-600 гривен.

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      О том, что вам начислена компенсация за некачественные комуслуги, компания обязана информировать. Они могут сделать это одним из доступных способов:

      1. в счете об оплате электроэнергии;
      2. или в "личном кабинете" потребителя на официальном веб-сайте компании;
      3. или письмом на официальном бланке.

      Ранее в НКРЭКУ сообщили, за несоблюдение каких стандартов по энергоснабжению предусмотрена компенсация.

      Больше о том, какие изменения ждут рынок электроэнергии Украины в 2019-м читайте в материале: Реформа электроснабжения: как будем платить за электроэнергию в 2019.

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      Теги: Новости Украины Тарифы Электроэнергия Коммунальные услуги ЖКХ Новости недвижимости Украины Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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