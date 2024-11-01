Трагический случай на Закарпатье: в комплексе отдыха погиб 4-летний мальчик

В комплексе отдыха села Косонь на Закарпатье произошел несчастный случай. Во время отдыха в одном из водоемов утонул 4-летний мальчик.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Закарпатской области. На месте трагедии правоохранители проводят следственные действия.

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Что известно о трагическом случае

Сегодня в 15:13 на линию "102" поступило сообщение от работников экстренной медицинской помощи о несчастном случае в одном из оздоровительных комплексов села Косонь, что на Береговщине. Во время отдыха в одном из водоемов утонул 4-летний мальчик,

– говорится в сообщении правоохранителей.

На место происшествия прибыли сотрудники Береговского районного отдела полиции и специалисты криминалистической лаборатории ГУНП в Закарпатской области. Сейчас там проводятся неотложные следственные действия.

Также правоохранители сообщили, что ребенок отдыхал в заведении вместе со своими родителями.

"Сейчас правоохранители устанавливают должным образом персонал выполнял свои должностные обязанности и соответственно среагировал на чрезвычайную ситуацию. Также проверяется принадлежность выполнения родителями своих обязанностей по уходу за ребенком", – отметили правоохранители.

По данному факту было открыто два уголовных производства.