Об инциденте в заметке в Instargam рассказала Лиана Диновская, директор Ровенского городского центра социальных служб. По ее словам, против двухлетнего ребенка, вероятно, произошло страшное преступление.

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"Таскали, как паршивого котенка"

Общественная активистка сообщила, что у мальчика – выколот глаз, поцарапана вся спинка и резаная травма уха.

По версии мамы ребенка и еще двух взрослых, которые находились во время инцидента на одной жилой площади, травмы малышу нанес другой мальчик 5 лет, который с ним играл в комнате, колесом от детской машинки.

Однако, говорит Диновская, специалисты считают, что пятилетний ребенок не мог нанести двухлетнему мальчику такие повреждения.

Сама мать сообщила директору центра соцслужб, что находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения и не помнит что произошло в тот день, но считает, что ребенка избила дочь ее свекрови. Она сказала: "ребенка по полу таскали, словно, паршивый котенок". Дочь свекрови сказала,что тоже не помнит кто избил мальчика.

Резонансное дело для нашей общины, поскольку есть две женщины, которые выпили настолько много алкогольных веществ, что ничего не помнят, или же боятся нести уголовную ответственность и каждая следующая версия этого преступления над ребенком будет иметь еще более абсурдное объяснение. У следствия есть достаточно методов и средств узнать что же на самом деле произошло с ребенком,

– отметила Диновская.

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Полиция начала расследование

В полиция Ровенской области заявили, что уже начали изучать расследовать инцидент по факту злостного невыполнения обязанностей по уходу за ребенком.

Там уточнили, что 16 октября около 15 часов в полицию сообщили медики, что в Ровенскую областную детскую клиническую больницу доставили 2-летнего мальчика, у которого диагностировали травму глаза и рану уха.

По словам матери, это сделал соседский 5-летний мальчик. С целью установления всех обстоятельств инцидента привлекли и работников службы по делам детей: пострадавшего мальчика и его 3-летнего братика изъяли.

На учете семья не состоит. Впрочем, мать неоднократно привлекалась к административной ответственности.