россияне выводят С-300 из Сирии, – Коваленко объяснил, какие запасы ракет еще есть у оккупантов

Из-за нехватки зенитно-ракетных комплексов С-300, россия выводит их с территории Сирии и перебрасывает в Украину. Информация о 125 дивизионах этих систем в российской армии существенно завышена.

Большое количество российского оружия, в том числе и С-300, может быть непригодным для использования – из-за его технической неисправности. Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Украина вместо Сирии

Эксперт отметил, что согласно открытым источникам, в россии должно было быть большое количество комплексов С-300 – почти 1500 пусковых систем, что составляет почти 125 дивизионов. Однако решение вывести именно эти системы из Сирии может свидетельствовать об обратном.

На сегодняшний день известно, что россияне выводят из Сирии свои комплексы С-300. Батарею С-300 вывезли на территорию россии, затем она будет использоваться на временно оккупированных территориях Украины... россияне сами использовали преувеличенную информацию, не соответствующую действительности. Реальное количество С-300 может быть значительно меньше,

– объяснил обозреватель.

По его словам, значительное количество того оружия, о котором говорят россияне, вероятно, есть в наличии, но оно может быть непригодным для применения.

"Техническое обслуживание, ремонтные работы и техническое применение не проводились годами. Поэтому со временем С-300 может потерять роль основного террористического ракетного оружия россии", – указал Коваленко.

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С-300 не для воздуха

Специалист объяснил, что с помощью С-300 россияне совершают террор против гражданского населения, поскольку это оружие "хорошо" выполняет такую работу.

Комплексы С-300 – это то оружие, которое для этого террора можно использовать. Оно эффективно, когда наносятся удары по сухопутным объектам, а не воздушным. Для террора эффективности не нужно, поскольку производится пуск в направлении населенного пункта и все: сколько они там уничтожат домов и какие – их не так волнует,

– подчеркнул эксперт.

Он добавил, что для российских оккупантов главное – подготовить новую террористическую атаку и поэтому С-300 пока будет основным оружием для террористических актов.

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Сколько в россии "Кинжалов"

Коваленко рассказал, что на сегодняшний день у россии еще достаточно ракетного оружия авиационного базирования, в частности типов Х-101, Х-22 и "Кинжал".

"Кинжал" ракета, которых у россии было 40 единиц. Против Украины они применялись трижды, поэтому можно сказать, что в запасе у них 37 – 38 ракет. Они не могут их серийно производить, потому что там много запчастей иностранного происхождения", – резюмировал эксперт.

Использование россией комплексов С-300: что известно

россия начала активно использовать для удара зенитно-ракетные комплексы С-300. В американском Институте изучения войны считают, что это может означать, что она исчерпывает запасы более мощных ракет.

Сейчас россия стягивает к границам с Украиной и на оккупированных территориях большое количество нового оружия. Как сообщает СтратКом ВСУ, говорится, в частности, о транспортно-пусковых контейнерах с зенитно-управляемыми ракетами к зенитно-ракетному комплексу С-300.

В то же время ВСУ на Юге уничтожили 4 зенитно-ракетных системы С-300 и 3 склада боеприпасов врага. Кроме того, удалось ликвидировать 39 оккупантов.

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