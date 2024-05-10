Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник рассказал 24 Каналу, что Испания испытывает давление России. Греция же заботится об интересах своей страны.

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Ситуация в Испании

Испания, по словам Черника, вероятнее всего, имеет "подводные течения" россиян. Россия тратит миллиарды долларов на работу своих агентов по всей Европе.

"Они (россияне – 24 Канал) умеют работать. Людей нужно использовать или банально подкупать", – отметил военный эксперт.

Обратите внимание! В конце апреля Испания уже поставила Украине новую партию боеприпасов для тяжелой артиллерии. Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что странам Евросоюза необходимо продолжать поддерживать украинский народ перед лицом вызова в виде агрессии России.

Ситуация в Греции

Ситуация в Греции же немного другая. Греки до сих пор находятся в конфликте с Турцией за Кипр. По мнению Черника, этот конфликт заморозился благодаря британцам, которые расположили там большой контингент в 8 тысяч человек. Однако это не значит, что он не наберет обороты.

Ни та, ни та сторона не откажется от этого лакомого кусочка. Здесь есть также финансовый и экономический моменты, ведь там есть огромные шельфы газа. Он никогда не сойдет, как топливо из быта и экономики,

– подчеркнул военный эксперт.

Также он добавил, что в Греции сейчас есть партия "Демократические левые". Именно там могут работать российские спецслужбы.

Нужно искать

Какие бы ситуации не были, поиск зенитно-ракетных комплексов нужно вести. Даже несколько десятков ракет, которые может передать Испания к уже действующим установкам будут полезными.

Уверен. что рано или поздно все будет наращиваться в правильном направлении. Будет увеличиваться количество батарей систем Patriot. Однако, к сожалению, сейчас это не идет таким быстрым темпом, как бы нам хотелось,

– отметил Черник.

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