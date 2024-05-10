Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник рассказал 24 Каналу, что Испания испытывает давление России. Греция же заботится об интересах своей страны.
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Ситуация в Испании
Испания, по словам Черника, вероятнее всего, имеет "подводные течения" россиян. Россия тратит миллиарды долларов на работу своих агентов по всей Европе.
"Они (россияне – 24 Канал) умеют работать. Людей нужно использовать или банально подкупать", – отметил военный эксперт.
Ситуация в Греции
Ситуация в Греции же немного другая. Греки до сих пор находятся в конфликте с Турцией за Кипр. По мнению Черника, этот конфликт заморозился благодаря британцам, которые расположили там большой контингент в 8 тысяч человек. Однако это не значит, что он не наберет обороты.
Ни та, ни та сторона не откажется от этого лакомого кусочка. Здесь есть также финансовый и экономический моменты, ведь там есть огромные шельфы газа. Он никогда не сойдет, как топливо из быта и экономики,
– подчеркнул военный эксперт.
Также он добавил, что в Греции сейчас есть партия "Демократические левые". Именно там могут работать российские спецслужбы.
Нужно искать
Какие бы ситуации не были, поиск зенитно-ракетных комплексов нужно вести. Даже несколько десятков ракет, которые может передать Испания к уже действующим установкам будут полезными.
Уверен. что рано или поздно все будет наращиваться в правильном направлении. Будет увеличиваться количество батарей систем Patriot. Однако, к сожалению, сейчас это не идет таким быстрым темпом, как бы нам хотелось,
– отметил Черник.
Patriot Украине: последние новости
- США готовят новые пакеты военной помощи Украине военной помощи Украине. На вопрос будут ли США ускорять поставки вооружений Украине на фоне последней ракетной атаки российских оккупантов, Представитель Госдепа подчеркнул, что дополнительных объявлений по этому поводу он не имеет.
- В Румынии заявили о готовности к диалогу о поставках ракетной системы Patriot в Украину. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что в последние несколько недель ведется обсуждение относительно того, кто может предоставить Украине эти системы.
- Уже в мае украинские военные начнут учения на Patriot на немецкой авиабазе на Востоке страны, которые продлятся шесть недель. После этого страна передаст нам комплекс.